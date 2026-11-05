经过多方抗议，教育部今晚宣布听取民意，各源流学校维持原来的每周12节母语课安排。

教育部副部长黄家和今晚6点22分在面子书贴文，说明教育部与多方面的讨论，听取他们的意见后，决定保持各源流学校每周各12节的马来文（国小）、华文（华小）以及淡米尔文（淡小）课。

他说明，教育部在本周一会晤了15个华团，也在今天见了8个淡米尔团体。

另外，根据黄家和附上的文告，教育部在2027年学校课程保留国小国语，华小华语和淡小淡米尔语每周各12节。