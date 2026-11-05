教育部宣布小学母语课维持现状，每周12节
刊载: Nov 5, 2026 6:49 PM
经过多方抗议，教育部今晚宣布听取民意，各源流学校维持原来的每周12节母语课安排。
教育部副部长黄家和今晚6点22分在面子书贴文，说明教育部与多方面的讨论，听取他们的意见后，决定保持各源流学校每周各12节的马来文（国小）、华文（华小）以及淡米尔文（淡小）课。
他说明，教育部在本周一会晤了15个华团，也在今天见了8个淡米尔团体。
另外，根据黄家和附上的文告，教育部在2027年学校课程保留国小国语，华小华语和淡小淡米尔语每周各12节。
经过多方抗议，教育部今晚宣布听取民意，各源流学校维持原来的每周12节母语课安排。
教育部副部长黄家和今晚6点22分在面子书贴文，说明教育部与多方面的讨论，听取他们的意见后，决定保持各源流学校每周各12节的马来文（国小）、华文（华小）以及淡米尔文（淡小）课。
他说明，教育部在本周一会晤了15个华团，也在今天见了8个淡米尔团体。
另外，根据黄家和附上的文告，教育部在2027年学校课程保留国小国语，华小华语和淡小淡米尔语每周各12节。
“教育部就‘2027年学校课程’（KP2027）的语文教学节数分配，与利益相关方交流。教育部感谢各方在讨论过程中提出的意见和建议。”
“经过深入研究和共同探讨，教育部决定在落实‘2027年学校课程’时，保留国民小学（国小）国语、国民型华文小学（华小）华语，以及国民型淡米尔小学（淡小）淡米尔语每周各12节教学时间。”
“这项决定确保相关语文的教学节数不会减少。”
教育部在文告向所有提供意见的人士致谢。
它强调，在国家课程改革中，各源流学校学生的语文掌握能力和学习需求，始终是重中之重。
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