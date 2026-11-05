伊党宣传主任阿末法德里坦承，国盟目前苦于找不到能与希盟主席安华分庭抗礼的首相人选。

“我无法否认，我们在寻找能跟安华一较长短的人选方面，面临着挑战。”

法德里当时是在做客最新一期的播客节目《Keluar Sekejap》。

他表示，安华在形象塑造与沟通方式上具有优势，在青年群体中效果尤其显著。