国盟苦寻首相人选，法德里坦言难与安华匹敌
刊载: Nov 5, 2026 4:26 PM
伊党宣传主任阿末法德里坦承，国盟目前苦于找不到能与希盟主席安华分庭抗礼的首相人选。
“我无法否认，我们在寻找能跟安华一较长短的人选方面，面临着挑战。”
法德里当时是在做客最新一期的播客节目《Keluar Sekejap》。
他表示，安华在形象塑造与沟通方式上具有优势，在青年群体中效果尤其显著。
伊党宣传主任阿末法德里坦承，国盟目前苦于找不到能与希盟主席安华分庭抗礼的首相人选。
“我无法否认，我们在寻找能跟安华一较长短的人选方面，面临着挑战。”
法德里当时是在做客最新一期的播客节目《Keluar Sekejap》。
他表示，安华在形象塑造与沟通方式上具有优势，在青年群体中效果尤其显著。
他举例，安华在马来西亚世界摩托车锦标赛期间，与年轻观众同坐草地上，这在公众观感与舆论效果上颇具成效。
“这是非常成功的宣传手段。”
“未必能转化为选票”
无论如何，法德里认为，安华的优势未必能直接转化成选票支持，选民仍会审视国家经济表现，及其对自身日常生活的影响。
“人民关切自身如何受益，实惠能否落入口袋。”
节目主持人沙刘则是补充，安华在国际关系处理、沟通表达能力，以及领袖形象塑造上，均占优势。
他表示，这是国阵与国盟领袖所无法匹敌的。
他指出，安华执政期间所录得的国家经济表现，与海外直接投资数字，这两项政绩亦是国阵与国盟难以否认的。
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