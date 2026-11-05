继昨天被判接受为期3个月的信仰改造，21岁穆斯林青年阿里夫今天在沙亚南一所清真寺，为两年前在雪兰莪黑风洞参与大宝森节庆仪式公开忏悔。

在雪兰莪沙亚南苏丹沙拉胡丁阿都阿兹沙清真寺，阿里夫（Aliff Daniel Adli）与母亲及妹妹一同登上台，手持麦克风诵读忏悔誓词。

在场见证者包括雪兰莪宗教司安哈奥皮（Anhar Opir），以及雪州伊斯兰宗教理事会秘书沙比林沙宾尼（Sabirin Sarbini）等州宗教官员。

阿里夫身穿绿色马来传统服装并佩戴宋谷帽。他在诵读清真言（syahadah）时承认过错，立誓改过自新。

“我也意识到，自己的所作所为引起公众担忧与混淆，危害社会安宁与公共秩序。”

“因此，我诚心悔改，重回正道，今后定当遵循正统知识，精进研习并践行伊斯兰教义。”

并非国内首宗公开忏悔

同一场仪式上，其母亲罗希扎扬蒂（Rohizayanti Ramli）也宣读忏悔文，承认自己因“沉溺尘世的疏忽”及缺乏认知，未能妥善留意儿子的社交圈子与身处环境。

“我承认自己一时疏忽，未能守护好孩子生来的纯洁信仰（fitrah asal），也未给予正确的引导，导致他误信偏离伊斯兰真正教义的言论与学说。”

罗希扎扬蒂承诺，往后会加强家庭宗教教育、修读正统宗教课程，并全力配合当局协助阿里夫导正信仰。

阿里夫胞妹努尔拉妮雅（Nur Ranea Ezreen Adli）同样深表悔恨，承认自己未曾适时拉哥哥一把。

“我怀着深切的懊悔与谦卑，承认自己身为人妹的过错、疏忽与不足，未能守好这个家，以致哥哥深陷并参与明显违背正教的异端仪式。”

她与母亲和哥哥一样，誓言加深对逊尼派伊斯兰教义的理解，用关爱扶持哥哥重回正途。

三人神情悲恸，在仪式进行期间数度潸然落泪。

这类公开忏悔仪式在马来西亚并非首例。

政府于1990年代取缔伊斯兰异端组织奥尔根（Al-Arqam）后，头目阿沙阿里（Ashaari Muhammad）于1994年10月20日就循此途径公开悔过。

其遗孀哈雅蒂（Hayaati Sheikh Mohammad，或称乌慕迦，Ummu Jah）随后也在2011年12月公开忏悔。



