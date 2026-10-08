前人民银行基金会主席纳兹尔近日遭反贪会扣留7天助查1000万令吉投资案，他否认涉嫌挪用资金或敛财。

纳兹尔（Nazir Hussin Akhtar Hussin）今日召开记者会坚称，他在人民银行基金会于2020年进行的1000万令吉投资中，没有做错任何事。

他声称，人民银行基金会并未因这项投资损失一分一毫，反而在2022年11月撤出资金时取得185万令吉回酬。

他也否认，其同样被反贪会扣留的哥哥穆巴拉（Mubarak Hussin）拥有人民银行基金会所投资的那家公司。

“首先，我想从最重要的事情，也就是资金开始。这项由基金会进行的1000万令吉投资并没有发生‘敛财’，没有损失任何一分一毫，或被任何人挪用，这一点非常重要。”

“事实上，基金会的投资在整个投资期间产生了185万令吉的回酬。”

“重要的是，每个人一直都在质疑这件事，并将事情描绘得好像1000万令吉消失了。”

“这1000万令吉并没损失，没有出现亏损，钱也没有消失。”

出席记者会者还包括穆巴拉，以及他们的代表律师阿里夫（Arif Azmi）和佐汉（Johan Radzi）。

反贪会扣查两兄弟

两兄弟于10月1日被反贪会扣留，助查人民银行基金会（Yayasan Bank Rakyat）投资于一家据称由穆巴拉拥有的投资公司的案件。

反贪会也突击搜查他们的住家，并在调查过程中扣押15辆总值约3100万令吉的豪华轿车，以及12辆价值约500万令吉的高性能摩哆。

据报道，穆巴拉的扣留令于10月5日届满后获释，而纳兹尔的扣留期限则延长两天，直至昨日。

否认滥权或不当程序

纳兹尔表示，反贪会指控他身为时任人民银行基金会主席滥用职权，将有关投资引导至这家公司，而该公司的名称尚未被披露。

他否认该公司由穆巴拉拥有，并表示其哥哥是在人民银行基金会进行投资数个月后，才投资于同一家公司。

“这里的人民和媒体朋友应该知道，当我担任人民银行基金会主席时，我们在进行投资之前，完成所有尽职调查，并遵循良好治理。”

“这里没有任何不当行为或疏忽。这项投资是按照正当程序，并在所获授权范围内进行的。”

他补充，如果确实违反法律，自己准备接受法律制裁。

纳兹尔（上图）也指控反贪会滥权，突击搜查他们的住家，并以“严重罪犯”的方式对待他们。

他说，在人民银行基金会收到一封匿名举报信后，这项投资此前早经过内部审计的审查，随后于2022年接受反贪会调查。

他声称，两项调查都没有发现基金会或他本人涉及任何不当行为。

“他们（反贪会）拥有所有文件了，但为什么现在，时隔4年后才这么做？”

“如果他们没有所需的文件，他们随时都可以前往基金会办公室。如果他们有任何疑问，他们只需联系我，让我协助调查或录取我的口供即可。”

不满反贪会提问“琐碎”

纳兹尔也质疑反贪会将他扣留7天的做法，并声称直到第四天，他仅针对人民银行基金会案件接受了数小时的盘问。

他声称，在其他日子，调查人员向他提出一些他认为“琐碎”的问题，包括与政治有关的问题。

不过，他拒绝进一步说明那些被他认为琐碎或涉及政治的问题，包括这些问题是否与他在巫统时期有关。

纳兹尔是前巫青团委员，也是前蒂蒂旺沙巫青团长。他于2023年遭该党开除。

纳兹尔也质疑反贪会在扣留期间发布他与穆巴拉的视频，并配上比南利（P Ramlee）的电影“Ali Baba Bujang Lapok”中，40名盗贼在藏身处庆祝场景的音频。

“这是反贪会还是J-KOM（社区通讯局）？”

纳兹尔说，围绕他与穆巴拉的指控影响他们的生意，并指他们的代表律师正研究此事。