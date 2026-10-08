行动党峇眼国会议员林冠英就首相安华明天将提呈的2027年财政预算案，在最后时刻请求，冀首相能在下届大选来临前的最后一个财案提出惠民的税务减免。

“我很直接地说，这是我们能够让人民直观感受到的最后一个财案。”

林冠英今日在国会接受《当今大马》访问时，就明天将提呈的2027年财案表达上述看法。

他认为，即使安华提呈2028年财案，已临近下届全国大选，不足以让政策发挥实效作用。

“安华将提呈2028年财案，但他没有充裕的时间让人民感受其中利益，因为届时将举行大选。”

“所以这是最后一个预算案，成败在此一举。”

安华昨天在面子书上贴文表示，现有的经济增长不足支撑人民持续面临的生活成本压力，并承诺2027年财案将减轻负担，确保人民能感受到更公平的发展利益。

建议提高个人税务减免

林冠英建议提升个人税务减免，从9000令吉调至1万2000令吉，针对教育与健康相关的税务减免增幅各1000令吉，并移除针对私有养老院8%的服务税。

“我们能让人民感受财案好处的方法就是调涨个人税务减免，从原来的9000令吉调至1万2000令吉。”

“自2010年至今已经17年没有任何增幅，是时候依据过去17年的通货膨胀增加3000令吉。”

他也呼吁移除针对私有养老院自今年9月起实施的服务税，减轻照顾年迈父母人民的负担。

林冠英表示，转告了安华这些建议，以为各纳税人寻求保障。

本届国会自2022年12月19日开会，即将在2027年12月达至最长5年时限。

国会解散后60天内需举行全国大选，若并未提前举行大选，选民将在本次国会届满后于2028年2月票选新一任政府。

每年的联邦财政预算案多数在国会第三次兼该年度的最后一次会议提呈，即坐落在10月开展的议程，各别州属则随后在各州议会提呈。







