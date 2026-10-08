扎希检长获准上诉，挑战律师公会司法审核健思基金案
联邦法院允准副首相阿末扎希和总检察长杜苏基的上诉申请，以挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。
马来亚大法官哈欣（Hashim Hamzah）宣读三司的一致裁决时指出，高庭与上诉庭先前裁定律师公会的司法检讨申请时，所采用的门槛审核标准存在差异。
他详述道，高庭当时采用了单步测试标准，上诉庭则采用了2021年桑特拉（Sundra Rajoo Nadarajah）判例所确立的两步测试标准。
“案件若涉及《联邦宪法》第145(3)条文所赋予总检察长的检控权，应用（这些测试标准）时必须更加严谨、审慎、克制。”
下午1点10分更新
联邦法院允准副首相阿末扎希和总检察长杜苏基的上诉申请，以挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。
马来亚大法官哈欣（Hashim Hamzah）宣读三司的一致裁决时指出，高庭与上诉庭先前裁定律师公会的司法检讨申请时，所采用的门槛审核标准存在差异。
他详述道，高庭当时采用了单步测试标准，上诉庭则采用了2021年桑特拉（Sundra Rajoo Nadarajah）判例所确立的两步测试标准。
“案件若涉及《联邦宪法》第145(3)条文所赋予总检察长的检控权，应用（这些测试标准）时必须更加严谨、审慎、克制。”
“本庭认为，案件提出了前所未见的宪法课题或关乎公共利益的重要议题，有待本庭予以厘清并作出最终裁决。”
“鉴于此，本庭批准两项准令申请。”
另两名承审法官为诺丁哈山（Nordin Hassan）、鲁兹玛（Che Ruzima Ghazali）。
代表总检察长的是阿莫哈尼尔（Ahmad Hanir Hambaly @ Arwi）；扎希代表律师为郑宝德；律师公会代表律师则是安美嘉和迪鲁（Steven Thiru）。
今年5月7日，上诉庭向律师公会发出司法审核准令，以挑战总检察长2023年不再检控扎希的决定。扎希当时因为涉嫌挪用健思基金会（Yayasan Akalbudi）资金，面对47项贪腐控状，但法庭最后给予他“释放但不等同无罪”的裁决。
总检察长希望透过本次上诉，厘清涉及《联邦宪法》第145(3)条文下检控裁量权范围的法律问题，尤其发起、中止或撤回检控的决定，是否受司法审核约束。
若答案为是，扎希与总检察长同时寻求法庭厘清，针对总检察长援引上诉条文行使检控权所提出的司法审核，其准令申请的适用审核门槛。
检察署应该出来讲讲当初可以控人家到四十多条控状到放弃检控的理由吧。难道那四十多条控状是白控的？把法律当儿戏？不是失职吗？
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