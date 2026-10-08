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联邦法院允准副首相阿末扎希和总检察长杜苏基的上诉申请，以挑战上诉庭允准律师公会司法审核健思基金案的裁决。

马来亚大法官哈欣（Hashim Hamzah）宣读三司的一致裁决时指出，高庭与上诉庭先前裁定律师公会的司法检讨申请时，所采用的门槛审核标准存在差异。

他详述道，高庭当时采用了单步测试标准，上诉庭则采用了2021年桑特拉（Sundra Rajoo Nadarajah）判例所确立的两步测试标准。

“案件若涉及《联邦宪法》第145(3)条文所赋予总检察长的检控权，应用（这些测试标准）时必须更加严谨、审慎、克制。”

“本庭认为，案件提出了前所未见的宪法课题或关乎公共利益的重要议题，有待本庭予以厘清并作出最终裁决。”

“鉴于此，本庭批准两项准令申请。”

另两名承审法官为诺丁哈山（Nordin Hassan）、鲁兹玛（Che Ruzima Ghazali）。

代表总检察长的是阿莫哈尼尔（Ahmad Hanir Hambaly @ Arwi）；扎希代表律师为郑宝德；律师公会代表律师则是安美嘉和迪鲁（Steven Thiru）。

今年5月7日，上诉庭向律师公会发出司法审核准令，以挑战总检察长2023年不再检控扎希的决定。扎希当时因为涉嫌挪用健思基金会（Yayasan Akalbudi）资金，面对47项贪腐控状，但法庭最后给予他“释放但不等同无罪”的裁决。

总检察长希望透过本次上诉，厘清涉及《联邦宪法》第145(3)条文下检控裁量权范围的法律问题，尤其发起、中止或撤回检控的决定，是否受司法审核约束。

若答案为是，扎希与总检察长同时寻求法庭厘清，针对总检察长援引上诉条文行使检控权所提出的司法审核，其准令申请的适用审核门槛。