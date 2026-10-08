下午2点28分更新

巫统雪邦区部主席诺阿兹利上个月在巫统大会上拿天主教神父与修女开黄腔，如今被控上法庭。

根据控状，诺阿兹利被控抵触《刑事法典》第298条文（蓄意伤害宗教情感），涉嫌蓄意伤害瑟尼亚（Xenia Lok）的宗教感情。

瑟尼亚是吉隆坡天主教律师协会（CLS）财政，也是律师，她在诺阿兹利言论引发争议后报警。

一旦罪名成立，可判处监禁最高一年或罚款，或两者兼施。

诺阿兹利在法庭宣读控状后，向推事努鲁（Nurul Izzah Hasan Basri）表示不认罪。

副检察司法德利（Fadhly Zamry）建议以一名担保人及1万5000令吉保释；法庭最终允许诺阿兹利以一名担保人及6000令吉保释。

诺阿兹利代表律师是哈斯那（Hasnal Rezua Merican）。

法庭择定11月18日为案件过堂。

在巫统大会上开黄腔

诺阿兹利是在大会上赞颂巫统主席阿末扎希的政治智慧时开黄腔，讲述神父驾驶时抚摸修女大腿，并将笑点附会在《圣咏集》第129篇，惟所引述的语句未曾出现在该篇圣经原文。

引发争议后，诺阿兹利辩称该笑话是早就广为流传的段子。

不过，随着挞伐声浪渐盛，诺阿兹利表明无意侮辱天主教，若造成误解他谦卑地道歉。他亦承认所引述的经文并不存在。



