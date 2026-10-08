森美兰瓜拉庇劳寄宿学校中二生依德兰疑遭霸凌致死案，两名16岁少年今日在推事庭被控谋杀罪，涉嫌致死依德兰。

《马新社》报道，由于案件属于高庭管辖范围，两名被告在代任推事罗斯琳达（Roslinda Razali）宣读控状后，均没有作出认罪或不认罪。

根据控状，两名少年被控于9月25日晚上7点30分至8点30分期间，在瓜拉庇劳一所中学宿舍共同导致依德兰死亡。

他们在刑事法典第302条文（谋杀）下被控，并与同一法令第34条文（共谋）同读。

一旦罪成，可判死刑或监禁30年至40年；若未判死刑，则须接受不少于12下鞭笞。

法庭择定12月7日过堂。

副检察司恩姑（Engku Ahmad Rashdi Engku Abdillah）代表控方，律师哈尼夫（Hanif Hassan）则代表两名被告。

依德兰生前是森美兰瓜拉庇劳寄宿中学的中二生。9月25日晚上，他在学校宿舍昏迷不醒，并在送院后宣告不治。家属控诉依德兰生前在校遭霸凌及殴打。

森美兰总警长阿兹夫尼翌日表示，警方将此案列为谋杀案调查。警方陆续逮捕和延扣了两名同校的学生嫌犯。

警方调查发现，死者事发当晚遭两名学长用塑胶水管殴打，随后失去知觉。



