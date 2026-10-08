马来西亚2024年录得568宗公务员贪污案，创下历来最高纪录，引发对国家公共行政机关廉正水平的担忧。

公共服务局总监旺阿末达兰说明，统计显示，廉正危机是加强公共服务时必须关注的结构性限制之一。

“反贪会逮捕涉贪公务员的统计，显示令人担忧的上升趋势，在2024年创下最高纪录，即568宗。”

“问题源自于法令执行不一致、采购程序存在漏洞，以及为谋取个人利益的走后门心态和小拿破仑作风。”

他今天是在吉兰丹马来西亚大学出席一项学术讲座。

旺阿末达兰说，廉正课题是目前所鉴定困扰本地公共行政机关的三大主要限制之一，另外两项限制是抗拒改变，以及各自为政的心态和系统性弱点。

较早前，他对媒体说，整顿组织内的治理必须持续进行，以减少贪污问题。

“我深信通过持续采取举措，加上明确拒绝贪污的决心，随着时间的推移，贪污问题得以减少。”