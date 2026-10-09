低息2亿简易融资供翻种计划，拨12.6亿稳联土局财务
2027年财案
首相兼财长安华宣布推出2亿令吉简易融资，为面积不超过40公顷的重新翻种计划提供资金。
他今日提呈明年度财案时说，贷款还款期限将延后4年，让小园主能够等到油棕开始结果后才还款。
他表示，小园主只需承担2%的利息，其余利息由政府承担。
其他与农业与粮食安全、治水、防洪与灾难的相关利好消息，如下：
2027年财案
首相兼财长安华宣布推出2亿令吉简易融资，为面积不超过40公顷的重新翻种计划提供资金。
他今日提呈明年度财案时说，贷款还款期限将延后4年，让小园主能够等到油棕开始结果后才还款。
他表示，小园主只需承担2%的利息，其余利息由政府承担。
其他与农业与粮食安全、治水、防洪与灾难的相关利好消息，如下：
农业与粮食安全
推行“两年五季稻作计划”确保国家稻米供应持续稳定，15个稻作区的灌溉系统提升工程正按计划进行，柏杜水坝修复工程预计于2027年底竣工。
拨款3亿令吉加强联邦政府与州政府合作推行农粮计划，以在社区层面创造实际收益。
已成功落实的计划包括砂拉越峇当艾红罗非鱼养殖计划，每年可生产720万尾鱼苗，惠及200名小型养殖户受惠；柔佛丰盛港乳牛养殖计划则放眼在2030年贡献柔佛50%的牛奶产量。
稻农
政府为稻农提供总额26亿2000万令吉的援助，这意味着，每公顷稻田可获得约4300令吉的援助，包括种子、肥料、农药、犁田费用和稻谷价格方面的补贴与支持。
政府同意将稻米收割奖掖从每季每公顷50令吉提高至100令吉。
犁田奖掖维持300令吉并扩大受惠范围至沙巴和砂拉越的稻农。
拨款2000万令吉，为逾1万公顷稻田提供叶面肥。
渔民和养殖户
政府同意将特别舢舨执照持有者人数，从1万7000名增加至2万名渔民，并拨款3000万令吉。
拨款推行水产养殖计划协助提高渔民收入，包括提供用于养殖罗非鱼的生物絮团（biofloc）系统。
农业银行将提供总额4000万令吉的水产养殖融资。
符合资格的渔民将继续享有每公升1令吉65仙的柴油补贴价格。
拨款1亿7800万令吉，用于发放渔获奖掖，以及每月最高300令吉的生活津贴等援助。
农业企业家
农业企业家可通过农业银行、人民银行和合作社委员会，获得逾10亿令吉的融资资金，协助提高农业产量，包括推动科技应用。
拨款逾4000万令吉，通过现代科技协助生产高价值产品，包括从可可豆到巧克力成品一体化生产的优质巧克力（bean-to-bar）、精油和沉香芳香疗法产品。
小园主
园丘道路维修拨款从5000万令吉翻倍至1亿令吉。
政府提供总额1亿令吉的混合融资，以协助4500名小园主重新翻种油棕，由于采用混合融资模式，小园主只需偿还一半的融资款项。
政府同意第三度提高橡胶生产奖掖（IPG），从至每公斤3令吉增至3令吉30仙，惠及逾30万名小园主。
拨款3000万令吉，以遏制农作物疾病和虫害，包括油棕业的灵芝菌病、袋蛾和粉蚧，以及可可和胡椒作物的病害。
垦殖民
政府明年将批准12亿6000万令吉拨款，以确保联邦土地发展局财务稳健，并用于道路维修和新生代垦殖民房屋。
治水、防洪与灾难
政府已完成6项总值3亿3600万令吉的防洪计划，目前另有82项防洪计划正按照进度进行。
明年将展开的新计划包括古晋防洪计划、吉兰丹哥乐河综合河流域计划（PLSB），以及登嘉楼甘马挽河综合河流流域计划。
拨款近3亿2000万令吉，在全国维修和提升地方政府辖区的斜坡、沟渠和排水系统。
国家灾难管理机构将获拨款2亿6000万令吉。
政府同意将灾民房屋维修援助金，从5000令吉翻倍至1万令吉。
购置17艘水陆两栖救援艇，以加快民防部队的救援行动。
由官联投资公司和官联公司基金会推动的官联公司灾难响应网络（GDRN）行动，将继续协助灾民，并获得2000万令吉的配对补助金。
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