2027年财案

首相兼财长安华宣布推出2亿令吉简易融资，为面积不超过40公顷的重新翻种计划提供资金。

他今日提呈明年度财案时说，贷款还款期限将延后4年，让小园主能够等到油棕开始结果后才还款。

他表示，小园主只需承担2%的利息，其余利息由政府承担。

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