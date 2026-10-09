2027财案

首相兼财政部长安华宣布，公务员包括合约雇员1500特别援金，退休公仆则享有750令吉。

他也宣布，公务员在整个服务生涯期间的产假总天数，从360天增加至490天，这意味着每一次产假最多可增至98天；其他与公务员和改革相关的利好消息，如下：

公务员：

政府也拨款2000万令吉，以改善政府设施内的托儿中心。

政府同意向130万名主要级别B级（Gred Utama B）及以下的公务员发放1500令吉特别援助金，包括合约雇员。

逾100万名退休公务员将享有750令吉援助金。

政府拨款23亿令吉，用于兴建及维修公务员宿舍，受惠群包括警察、医生、军人、教师及消防员。

资产管理组将升格为国家资产局，以加强公务员房屋管理。

将在柔佛士姑来兴建武装部队房屋（RKAT），并在霹雳冷甲及沙巴吧巴移民局扣留营兴建新宿舍，耗资超过5亿令吉，惠及近900名人员。

志愿警卫局（RELA）成员、辅助消防员、志愿警察及志愿民防人员的津贴将调高至每小时9令吉（志愿人员组别）及每小时10令吉80仙（主管组别）。总拨款为3亿3900万令吉，惠及近5万名志愿者。

继承人一次性特别恩恤金（Ex-Gratia Waris Pukal）将从2万令吉提高至最高5万令吉，具体金额视服务年限而定。从2026年1月1日起落实基于工伤意外死亡的继承人每月特别恩恤金（Ex-Gratia Waris Bulanan）后，这是额外提供的福利。

政府同意为1万2000名管理及专业组官员提供一次性特别在职晋升，以表扬表现优秀但因职位有限而等待晋升的官员。