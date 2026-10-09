公仆获1500特别援金，拨23亿兴建维修公务员宿舍
2027财案
首相兼财政部长安华宣布，公务员包括合约雇员1500特别援金，退休公仆则享有750令吉。
他也宣布，公务员在整个服务生涯期间的产假总天数，从360天增加至490天，这意味着每一次产假最多可增至98天；其他与公务员和改革相关的利好消息，如下：
公务员：
政府也拨款2000万令吉，以改善政府设施内的托儿中心。
政府同意向130万名主要级别B级（Gred Utama B）及以下的公务员发放1500令吉特别援助金，包括合约雇员。
逾100万名退休公务员将享有750令吉援助金。
2027财案
首相兼财政部长安华宣布，公务员包括合约雇员1500特别援金，退休公仆则享有750令吉。
他也宣布，公务员在整个服务生涯期间的产假总天数，从360天增加至490天，这意味着每一次产假最多可增至98天；其他与公务员和改革相关的利好消息，如下：
公务员：
政府也拨款2000万令吉，以改善政府设施内的托儿中心。
政府同意向130万名主要级别B级（Gred Utama B）及以下的公务员发放1500令吉特别援助金，包括合约雇员。
逾100万名退休公务员将享有750令吉援助金。
政府拨款23亿令吉，用于兴建及维修公务员宿舍，受惠群包括警察、医生、军人、教师及消防员。
资产管理组将升格为国家资产局，以加强公务员房屋管理。
将在柔佛士姑来兴建武装部队房屋（RKAT），并在霹雳冷甲及沙巴吧巴移民局扣留营兴建新宿舍，耗资超过5亿令吉，惠及近900名人员。
志愿警卫局（RELA）成员、辅助消防员、志愿警察及志愿民防人员的津贴将调高至每小时9令吉（志愿人员组别）及每小时10令吉80仙（主管组别）。总拨款为3亿3900万令吉，惠及近5万名志愿者。
继承人一次性特别恩恤金（Ex-Gratia Waris Pukal）将从2万令吉提高至最高5万令吉，具体金额视服务年限而定。从2026年1月1日起落实基于工伤意外死亡的继承人每月特别恩恤金（Ex-Gratia Waris Bulanan）后，这是额外提供的福利。
政府同意为1万2000名管理及专业组官员提供一次性特别在职晋升，以表扬表现优秀但因职位有限而等待晋升的官员。
最低退休金将从每月1000令吉提高至1350令吉，预计惠及近5万9000名退休公务员。
改革：
彻底铲除制度性及根深蒂固的贪污。
昌明政府恢复国会的威信。
政府通过法律保护人民。
昌明政府坚守维护人权。
今年已将限制首相任期的法案带上国会，但未取得三分二支持，律检分权建议也需深入研究，但这方面的改革决心未曾动摇。
改革议程将坚定不移的推进，绝不畏惧：
将制定政府实体法案
为加强公共财政管理的治理与透明，所有收回的贷款款项必须重新用于已获批准的用途及目标群体，这包括通过联邦法定机构，直接获得联邦政府行政开销拨款及发展拨款资助的教育贷款和商业贷款。
政府将与官联公司及企业界携手合作，强化向人民传递的服务。
随着政府采购法令将于2027年生效，政府将进一步提高透明度，公开项目资料包括承包商及合约金额。
大马反贪污委员会、大马皇家警察、国内贸易及生活成本部、大马皇家关税局及大马竞争委员会等执法机构，将获得11亿令吉拨款，以加强行动能力。
只有纠正治理问题，改革成果才能惠及并提升人民福祉。
政府将研究成立大马法律改革委员会，以鉴定过时的法律及法律漏洞。亦将检讨合约法、货物销售法及调解机制，以加快纠纷解决。
提供近2500万令吉，以加速政府面向人民和商业的办事效率。
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