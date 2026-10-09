2027年财案

2027年财案可能是首相安华在下一届全国大选前，争取民心的最后机会。

安华政府任期将于2027年12月届满，因此，减税、援助及补贴措施的效果将在明年全年体现。

随着西亚局势紧张，燃油及商品价格预计将持续高企，政府为补贴、援助及奖励措施预留超过800亿令吉，高于2026年财案的490亿令吉。安华将这个配套形容为一项“国家承诺”（waad nasional），以确保没有人被落下。

以下是2027年财案的重点：

中等收入群体获得一定关注

政府似乎听取了过去财案忽视M40中等收入群体的投诉。

自2010年以来未曾调整的个人所得税减免上限，将从9000令吉提高至1万2000令吉。

两个应税收入组别的税率将下调1个百分点：应课税收入介于7万至10万令吉的税率从19%降至18%、应课税收入介于10万至15万令吉的税率从25%降至24%。

税务减免范围也将扩大，涵盖父母及祖父母照护、产后护理、运动鞋、人工智能软件订阅，以及宠物领养与疫苗接种费用。

这些措施将使约500万名纳税人获得额外可支配收入，最高可达1600令吉。高收入者则须缴纳更多税款，因为30%的税率如今适用于收入超过100万令吉者，原本的门槛为200万令吉。

现金援助扩大

慈悯援助金（STR）受惠者将获得每月最高150令吉，或每年1800令吉的慈悯基本援助金（SARA），是2026年财案所提供900令吉的两倍。

STR与SARA的联合拨款将从150亿令吉增至160亿令吉。

明年，年满18岁且并非STR受惠者的成年人，也将在开斋节及国庆日前，分两次获得100令吉的SARA援助。

SARA也可用于在全国216个联邦农业销售局（FAMA）旗下的农民市集或乡区市集，购买湿货及新鲜农产品。

最低薪金调涨

从2027年6月起，全国最低薪金将从1700令吉调高至2000令吉，超过400万名员工将受惠。年营业额低于5000万令吉的微型、小型及中型企业则获豁免。

半熟练工人与大专毕业生也将获得每月2500令吉的最低薪金。

官联投资公司与官联公司的员工，其生活工资基准从原本的3100令吉提高至3400令吉，让23万名员工受惠。

公务员及退休人士获得奖励

超过130万名JUSA B级或以下公务员，包括合约员工，将在明年获得1500令吉的特别款项。超过100万名退休人士，包括退伍军人，则将获得750令吉。

两项援助都将分两期发放，分别在开斋节前及国庆日前发放。

此外，退休金最低标准将从1000令吉提高至1350令吉，预计惠及5万9000名退休人员、退伍军人及衍生退休金受益人。

零工工作者获得更全面的安全保障

从2027年起，政府与Grab将共同承担总额1亿6000万令吉的配套费用，为电子召车及电召配送工作者提供援助。

配套内容包括提高最低收入标准、协助承担车辆维修及保险费用，以及缴纳社险（Socso）保费。

预计电子召车司机每月净收入中位数将增加最高227令吉，配送工作者则将增加最高100令吉。

家庭、学生及弱势群体获得更多援助

教育：开学援助金将从每名学生150令吉提高至200令吉，并通过学校发放，让家长有机会与教师见面。中六学生将获得2500令吉的慈悯基本援助金，而公立大学学生的FlySiswa航班补贴则从400令吉提高至500令吉。

身障人士：拨款将增至15亿令吉，惠及超过30万名身障人士。长期卧床及患有慢性疾病患者的每月援助金将从500令吉提高至600令吉。

医疗保健：超过9000名合约医生获吸纳为正式医生，今后毕业后及完成实习的医生将获聘为正式医生。

此外，4万7000名辅助医护人员（paramedic）和护士的基础岗位津贴（BIPB），从每月100令吉调高至200令吉。航空医疗服务津贴则从30令吉，调高至100令吉。

治理改革过去丑闻

政府将起草《法定机构及受控实体（财务治理）法案》，加强对政府公司及法定机构的监督，以防止一马公司案、朝圣基金局及联邦土地发展局（Felda）丑闻重演。

此外，《政府采购法》将于明年生效，届时必须公开项目、承包商及合约金额等资料。

反贪会、警方、关税局及其他执法机构将共同获得11亿令吉拨款，以加强执法行动。

投资瞄准高附加值领域及区域发展

区域发展：政府计划将槟城打造成金融科技枢纽，由国库控股与槟城投资机构（InvestPenang）共同设立1亿令吉基金，以协助处于早期阶段的半导体及先进制造业公司。

霹雳将在红土坎发展海事枢纽，并扩大丹绒马林的汽车产业枢纽；登嘉楼的生态旅游景点也将获得提升。联邦政府还将与砂拉越启动诗巫经济特区的谈判。

资本投资：政府官联投资公司将动员250亿令吉进行国内投资，马来西亚发展银行（Bank Pembangunan Malaysia）则将在7个战略领域拨出70亿令吉。国库控股与公务员退休基金局（KWAP）将投资12亿令吉，协助本地半导体企业提升价值链地位；KWAP的气候基金则将投入10亿令吉，用于脱碳及可再生能源项目。

奖励措施：绿色科技项目、电动车充电站，以及供企业自用的绿色资产，其最高100%的投资税务津贴将延长至2030年。



