2027财案

首相安华说，从2027年起，联邦直辖区的本地电影及剧场演出门票，将完全豁免娱乐税。

他今日提呈明年度财案时也宣布延长大马旅游年至明年，因此拨款9亿3500万令吉予旅游和文化领域，其他与旅游、文化、创意领域、自然资源的相关利好消息如下：

旅游、文化：

■政府已延长大马旅游年至明年，因此拨款9亿3500万令吉予旅游和文化领域：

向业界提供奖掖，以推广和举办各类旅游活动。 提升旅游设施，包括码头，以及有潜力获联合国教科文组织认可的文化遗产地点，如沙巴丹浓谷、吉打布秧谷及彭亨国家公园。 继续通过配合东运会举办文化节，以及扶持手工艺、编织和峇迪业者，推动国家艺术、文化与遗产的发展。 提供国际航班及包机配对奖掖，以开拓从中国、印度、中亚及欧洲直飞的新航线。这项奖掖的范围也扩大至邮轮、渡轮及旅游巴士，以吸引国际游客来马。

■为提振浮罗交怡和纳闽免税岛的旅游活动，政府将访客及游客的免税商品购买限额提高至1万令吉，须符合至少逗留48小时的条件。

■二维码扫描支付将于明年扩大至15个地点包括度假岛屿。

■使用可容纳至少1万名观众场地的活动主办方，可享有回扣。国际级奖励旅游、会议及贸易展览活动的税务优惠，也延长至2030课税年。

创意领域：

■拨款超过1亿3000万令吉，以扶持创意产业，包括电影、音乐及本地创意内容领域。

■这包括向在大马取景拍摄的本地及国际电影和动画制作，提供奖掖。展现文化与国家认同的作品将获额外奖掖。

■加强本地动画生态系统，打造20个新知识产权项目，并将大马原创角色推向国际市场。

■政府将动员各部门、机构及教育机构的力量，为语文出版局提供准确且经过标注的数码语言数据。

自然资源：

■生态财政转移基金（EFT）将增加至2亿7000万令吉。

■拨出6500万令吉，其中包括聘用约2500名来自原住民和退伍军警的社区护林员，以保护国家的生物多样性资源。

■推出旧渔网回购计划，避免旧渔网被丢弃，进而危害海洋生物。

■从棕油业征收的1500万令吉专项基金将用于自然保育工作。



