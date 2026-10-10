柔佛州政府决定，因应烟霾情况，延长全州所有学校和教育机构的关闭期限，从本月12日至16日，共为期五天。

掌管柔州教育及新闻事务的行政议员莫哈末纳季（Muhammad Naqib Md Ghazali）今天发文告指出，这项决定是根据柔佛摄政王东姑依斯迈的谕令作出，原因是目前空气素质恶化。

他说，当局在评估当前情况后，考虑了几项主要因素，包括预计本月13日至15日风向将从印尼加里曼丹吹来，可能将跨境空气污染带入柔佛，进而影响当地空气素质。

“此外，空气污染微粒浓度、可能导致烟霾持续更长时间的大气静稳状况，以及介于170至180之间的空气污染指数（IPU）趋势，都是我们考量的因素。”

莫哈末纳季指出，当局也评估了空气污染带来的风险及相关健康数据，尤其是儿童、学生及教育工作者因较容易受到烟霾影响，而面临呼吸系统疾病的风险。

因此，他指出，若受影响的学校原定在上述期间进行评估或考试，相关安排将展延，并由柔佛州教育局（JPNJ）及相关单位另行安排。

“与此同时，各校将视实际情况继续落实居家教学（PdPR），以确保学生的学习进度不受影响。”



