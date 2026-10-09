截至今早11点，霹雳州怡保打昔空气监测站记录的空气污染指数（IPU）达到180点，处于不健康水平，北近打县、南近打县及江沙县教育局辖下的所有教育机构即日起关闭。

霹雳州教育局局长祖卡菲里发文告指出，所有受影响学校及教育机构须在规定期限内关闭。

他说，学校须落实居家教学（PdPR），以确保学生学习不受影响，同时需考量学生的能力、上网条件及需求，以及教师的准备情况。

他补充，教师及执行组成员（AKP）则须在学校停课期间居家办公，并遵守相关指示及当前需求。

“家长及监护人受促持续关注霹雳州教育局发布的官方消息，尤其是有关学校及教育机构重新开放日期的通知。”

他促请家长及监护人勿对学校复课日期作出任何揣测，一切以霹雳州教育局发布的官方消息为准。

祖卡菲里提到，校方应继续监督当前情况，并优先确保学生及教育工作者的安全、健康与福祉。

涉及362所学校

另一方面，霹雳州教育局指出，该局已做好准备，并与受影响的教育机构持续监测空气污染指数的变化，以根据教育部的指南采取后续行动。

该局也呼吁家长及监护人时刻留意官方消息，并在烟霾期间给予密切配合，以保障孩子的安全与健康。

文告指出，霹雳州教育局始终将学生及教育工作者的安全、健康与福祉列为首要考量，今日停课涉及362所学校、15万4404名学生、1万4619名教师及2094名执行组成员。

霹雳州教育局也对国家元首苏丹依布拉欣关心烟霾期间学生的安全与健康，并颁布谕令表示感激。

根据环境局的马来西亚空气污染指数管理系统网站，截至中午1点，霹雳州有5个地区的空气污染指数处于不健康水平，其中怡保打昔读数最高，达182点，其次为怡保北阁175点、丹绒马林174点、实兆远159点及太平123点。