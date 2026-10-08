国家元首苏丹依布拉欣谕令教育部，在应对目前笼罩全国的烟霾情况时，务必把学生的安全与健康放在首位。

元首也建议受影响地区的学校关闭，尤其是空气污染指数（API）持续处于150至180点的地区。

元首今日通过苏丹依布拉欣面子书专页发文说：“教育部必须严正看待这个（烟霾）问题，有关部门和机构必须采取适当措施保护学生们，同时也包括乐龄人士和呼吸系统疾病患者。”

元首也劝请民众采取预防措施保护健康，包括佩戴口罩，并在烟霾期间减少户外活动。

昨日，柔佛宣布遵照摄政王东姑依斯迈谕令，鉴于烟霾情况和全州空气素质恶化，宣布学校关闭两天。

根据环境局空气污染指数管理系统（APIMS）数据显示，截至今早9点，全国共有38个地区的空气污染指数处于不健康水平。

其中，柔佛昔加末录得全国最高的187点，其次是森美兰汝来183点；雪兰莪多个地区也处于不健康水平，包括佐汉瑟迪亚178点、沙阿南170点、万津167点、巴生166点、八打灵再也165点，以及瓜拉雪兰莪155点。