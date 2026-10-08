教育部发布新的烟霾停课指南后，教育部长法丽娜宣布，柔佛、马六甲、森美兰、雪兰莪、吉隆坡及布城学校从明天起关闭。

法丽娜今晚在面子书贴文说，彭亨则只有云冰县受影响。

她指，其他州属按照学校校历运作。

另外，《雪兰莪媒体》报道，雪州教育局总监旺诺阿希金（Wan Nor Ashikin Abu Kassim）今日发文告，指示州内教育部属下学校及教育机构，从明日起关闭，直至另行通知。

她说，这项指示符合教育部发布的新指南，即优先保障学生及教育人员的安全与健康。

“学校必须实施居家教学与学习，以确保学生的学习得以持续。”

她指，教师及执行组职员在学校关闭期间居家办公，惟须视当前指示及实际需求而定。

她促请父母及监护人关注雪州教育局的官方最新消息，尤其是学校重新开放日期的通知。

她提醒，公众不应自行推测学校重新开放的日期，而应以雪州教育局或教育部的正式公告为准。

官方渠道发布最新消息

另外，森州教育局也宣布，因烟霾情况，明日起州内所有学校关闭。

森州教育今晚发文告说，这项关闭决定是配合教育部新指南，并根据下午5点该州3个空气监测站，即波德申、芙蓉及汝来的空气污染指数作出。

“受影响的教育机构必须实施居家教学与学习，以确保学生的学习得以持续，同时考量学生的能力、学习资源，以及教师的准备情况。”

“教师及执行组职员也获准在关闭期间居家办公，学生及教育人员的安全、健康和福祉始终是森州教育局的首要考量。”

此外，《马新社》报道，马六甲州教育局发文告说，从明日起州内所有学校关闭。

文告说，州内主要地区空气污染指数超过150，即达到不健康水平，因此作出这项决定。

“马六甲州教育局将与马六甲中区、野新及亚罗牙也的县教育局继续根据教育部所制定的指南，不时监测烟霾情况。”

文告指，任何最新消息或变动，将通过官方渠道陆续公布。

与此同时，《马新社》也报道，基于烟霾情况，明日起布城所有学校关闭。



