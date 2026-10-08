随着烟霾情况恶化，教育部降低了关闭学校的门槛，从明日起，所有位于空气污染指数（API）超过180地区的学校必须关闭。

教育部今日发文告说，对于空气污染指数连续3天超过150的地区，学校则必须从周一（12日）起关闭。

教育总监莫哈末阿占今日发文告说，这是遵循国家元首苏丹依布拉欣的谕令，以保障学生及教育人员的安全与健康。

“受影响的学校及教育机构在关闭期间也必须实施居家教学与学习。”

“学校必须确保学生的教学与学习通过适当方式持续进行，同时考量学生能力、获取学习资源条件和需求，以及教师的准备情况。”

教师依考量准居家办公

与此同时，教师和支援服务组职员在关闭期间也获准居家办公，惟须视教育部长的考量而定。

教育部表示，各州教育局、县教育局及教育部属下教育机构必须持续监测空污指数，并在达到规定水平后采取适当行动。

今日较早前，元首谕令教育部，在应对目前笼罩全国的烟霾情况时，务必把学生的安全与健康放在首位。

元首也建议受影响地区的学校停课，尤其是空气污染指数持续处于150至180点的地区。

这低于目前所采用的200点空污指数门槛。

截至晚上8点的最新读数，共有3个空气监测站的空气污染指数超过180，但没有任何监测站超过200。这些地区分别是昔加末（190）、芙蓉（189）及汝来（184）。

此外，共有31个空气监测站的空气污染指数介于150至180之间，分布在半岛多个地区，惟吉兰丹及玻璃市除外。


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