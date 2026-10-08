教育部发烟霾停课指南：空污指数破180或连三天逾150
随着烟霾情况恶化，教育部降低了关闭学校的门槛，从明日起，所有位于空气污染指数（API）超过180地区的学校必须关闭。
教育部今日发文告说，对于空气污染指数连续3天超过150的地区，学校则必须从周一（12日）起关闭。
教育总监莫哈末阿占今日发文告说，这是遵循国家元首苏丹依布拉欣的谕令，以保障学生及教育人员的安全与健康。
“受影响的学校及教育机构在关闭期间也必须实施居家教学与学习。”
随着烟霾情况恶化，教育部降低了关闭学校的门槛，从明日起，所有位于空气污染指数（API）超过180地区的学校必须关闭。
教育部今日发文告说，对于空气污染指数连续3天超过150的地区，学校则必须从周一（12日）起关闭。
教育总监莫哈末阿占今日发文告说，这是遵循国家元首苏丹依布拉欣的谕令，以保障学生及教育人员的安全与健康。
“受影响的学校及教育机构在关闭期间也必须实施居家教学与学习。”
随着烟霾情况恶化，教育部降低了关闭学校的门槛，从明日起，所有位于空气污染指数（API）超过180地区的学校必须关闭。
教育部今日发文告说，对于空气污染指数连续3天超过150的地区，学校则必须从周一（12日）起关闭。
教育总监莫哈末阿占今日发文告说，这是遵循国家元首苏丹依布拉欣的谕令，以保障学生及教育人员的安全与健康。
“受影响的学校及教育机构在关闭期间也必须实施居家教学与学习。”
“学校必须确保学生的教学与学习通过适当方式持续进行，同时考量学生能力、获取学习资源条件和需求，以及教师的准备情况。”
教师依考量准居家办公
与此同时，教师和支援服务组职员在关闭期间也获准居家办公，惟须视教育部长的考量而定。
教育部表示，各州教育局、县教育局及教育部属下教育机构必须持续监测空污指数，并在达到规定水平后采取适当行动。
今日较早前，元首谕令教育部，在应对目前笼罩全国的烟霾情况时，务必把学生的安全与健康放在首位。
元首也建议受影响地区的学校停课，尤其是空气污染指数持续处于150至180点的地区。
这低于目前所采用的200点空污指数门槛。
截至晚上8点的最新读数，共有3个空气监测站的空气污染指数超过180，但没有任何监测站超过200。这些地区分别是昔加末（190）、芙蓉（189）及汝来（184）。
此外，共有31个空气监测站的空气污染指数介于150至180之间，分布在半岛多个地区，惟吉兰丹及玻璃市除外。
之前东马数据高到离谱，大家都说要等阿公宣布紧急！结果200都还在上课！ 今西马150就宣布降标准要停课？！不说西马人的命比较贵？！ 请问教育部：烟霾是今年才有的问题吗？为什么这么多年来，教育部仍不能有一套学校可随时决定的标准？？还有，家长要金到那里才找到政府官方空气监测站数据？？难不成要学校再个别通知学生吗？不同的应用程式都在显示不同的数据吗！！！
奇怪，堂堂教育部，不会去问卫生部，到底指数多少学校该停课，结果竟然要劳动我们元首下喻令，难怪部长被评不适任
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