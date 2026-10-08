随着烟霾情况恶化，教育部降低了关闭学校的门槛，从明日起，所有位于空气污染指数（API）超过180地区的学校必须关闭。

教育部今日发文告说，对于空气污染指数连续3天超过150的地区，学校则必须从周一（12日）起关闭。

教育总监莫哈末阿占今日发文告说，这是遵循国家元首苏丹依布拉欣的谕令，以保障学生及教育人员的安全与健康。

“受影响的学校及教育机构在关闭期间也必须实施居家教学与学习。”



随着烟霾情况恶化，教育部降低了关闭学校的门槛，从明日起，所有位于空气污染指数（API）超过180地区的学校必须关闭。

教育部今日发文告说，对于空气污染指数连续3天超过150的地区，学校则必须从周一（12日）起关闭。

教育总监莫哈末阿占今日发文告说，这是遵循国家元首苏丹依布拉欣的谕令，以保障学生及教育人员的安全与健康。

“受影响的学校及教育机构在关闭期间也必须实施居家教学与学习。”

