自上周四起，教育部下调学校在烟霾期间停课的空气污染指数门槛，并交由各州教育局监测空气质量报告，以决定哪些学校需要停课。

此前，国家元首苏丹依布拉欣呼吁，若当地空气污染指数（IPU）长时间介于150至180之间，学校就应关闭。

以下是明日（12日）学校停课改为居家教学（PdPR），以及恢复实体上课的县区名单。

学校停课的地区

柔佛： 全州所有学校和教育机构从10月12日起停课至16日。

雪兰莪： 乌鲁冷岳、鹅唛及八打灵柏兰岭县教育局辖下的学校。

吉隆坡／布城： 孟沙／富都县教育局辖下的学校。

学校重开或照常运作的地区

马六甲： 教育部辖下所有教育机构照常运作。

森美兰： 州教育局辖下所有教育机构照常运作。

霹雳： 州教育局辖下所有教育机构照常运作，包括北近打县、南近打县及江沙县教育局辖下辖下的学校。

其他州属及联邦直辖区： 吉打、吉兰丹、登嘉楼、玻璃市、槟城、彭亨、沙巴、砂拉越及纳闽的学校也照常运作。

当局建议家长密切留意教育部和各州教育局的官方公告，因为当局可能根据空气污染指数读数及进一步指示，调整学校运作安排。

根据新门槛，若环境局录得的空气污染指数超过180，或连续三天超过150，学校就必须停课。

此前的停课门槛为指数超过200。