教育部长法丽娜表示，学校因烟霾停课期间，只要安全无虞、福利受保障，教育部促请寄宿生继续留在宿舍。

《马新社》报道，她今天在面子书发文指出，教育部提出这项建议，是为了避免学校反复停课导致家长多次接送，增加奔波负担。

法丽娜表示，她理解家长的焦虑，因此要求部门尽早宣布停课，好让家长有充裕时间准备。

但她解释，空气污染指数随时间和地点浮动，因此停课与否，必须视各地的即时情况而定。

“烟霾应对工作牵涉更广。环境局负责监测空气品质并治理污染，卫生部则向民众提供健康风险指南。”

“至于教育部，则根据当下的情况，重点维护学生安全并维持学校运作。”

法丽娜说，2019冠病的经历让大家深切体会到停课严重影响学业；鉴于每名学生的居家学习条件不一，教育部正持续补救学生落后的学业进度。

“教育部将继续通过州教育局与县教育署监督局势，并改进对家长的通报机制。对于家长在应对困境期间所提的意见与包容耐心，教育部深表感谢。”



