副首相阿末扎希说明，风向预计在接下来两周转向印度洋，有望减轻马来西亚半岛和砂拉越受跨境烟霾的影响。

他表示，气象局总监向他通报了关于风向转变的预测。

“除了持续展开人道主义援助工作，风向转变也有望避免国人继续受长期烟霾影响。”

扎希身兼乡区发展部长，今日召开记者会。他昨日起在中国北京和天津展开为期五天的工作访问。

针对马来西亚提出愿意协助印尼扑灭林火的献议，扎希说，随着印尼已出动大批人员和资产应对这场灾害，该国可能不需要援助。

“马来西亚已献议一些援助，但印尼已出动超过1万9000名人员。”

“我认为，印尼不需要马来西亚的援助，因为他们已有大批人员和设备可助扑灭林火。但我们理解，加里曼丹和苏门答腊的热点不可能在短时间内扑灭。”

此前，首相安华联络印尼总统普拉博沃，表明马来西亚愿意协助印尼扑灭林火。

扎希说，马来西亚早前献议派出一架飞机、3架直升机和52名人员，参与灭火行动。