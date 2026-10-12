下午5点50分更新

教育部长法丽娜宣布，由于受当前烟霾情况影响，柔佛、马六甲、森美兰和布城的所有学校明日将停课。

她说，停课范围也涵盖雪兰莪乌鲁冷岳、八打灵柏兰岭、瓜拉冷岳和雪邦的县教育局辖下的学校，以及彭亨关丹和云冰县教育局辖下的学校。

她今午在面子书发表贴文说，吉隆坡、纳闽、吉打、吉兰丹、玻璃市、槟城、霹雳、登嘉楼、沙巴和砂拉越的学校则照常上课。

“雪兰莪和彭亨其他不受停课措施影响的地区，学校也将照常运作。”

“至于照常上课的学校，校方受促根据当前空气质量情况，密切监督户外活动。”

她促请各方留意校方、县教育局和各州教育局发布的官方通知，以掌握最新进展。

受烟霾影响地区的家长、学生和学校教职员，也受促在户外戴口罩。

截至今天上午10点，全国共有23个地区的空气污染指数（API）达到不健康水平，其中柔佛哥打丁宜录得最高的170点。

停课与否由多方决定

此外，法丽娜说，教育部不会单方面就烟霾期间学校是否停课或复课作出决定。

反之，她说，有关决定将综合考量空气质量评估；取决于现有标准作业程序（SOP）、指南，以及气象局、卫生部和天然资源及环境永续部等相关机构的建议。

“我们已明确规定，必须根据现有SOP、指南，以及气象局和卫生部根据不同时期情况所提出的建议采取行动。

“我们设有相关委员会，而有关指南完全按照卫生部和环境部的建议制定。”

身体不适就无须上学

她是今日出席2026年教育部语言与文学计划（Program Petah）后，对记者说，当局目前正根据指南规定监督烟霾情况，但家长仍有必要持续关注孩子的健康状况。

“我们在提供给家长的指南中已明确说明，如果孩子身体不适，就无需到学校，并应通知校方。”

她也感谢家长积极关注孩子的健康问题，并向教育部提供意见，协助该部在烟霾期间就学校运作安排作出适当考量。

法丽娜指出，任何决定都必须在保障学生健康与维护教育连续性之间取得平衡，因为学校若停课过久，也会影响到学生的学习。

此外，法丽娜指出，教育部Petah计划是全面落实“巩固国语并加强英语政策”（MBMMBI）的战略平台，放眼在各族群之间培养流利且有礼的沟通文化。