教育部以照顾学生健康为名，在烟霾严重时实施学校停课的措施，但民政党敦促政府制定更周全应对方案，避免加重家长负担。

民政党全国宣传主任温蒂今天发文告表示，学校因为烟霾而临时停课，带给在职家长诸多的不便与困扰。

“尽管学生的安全与健康必须放在首位，但有关决定也应充分考虑无法享有弹性工作安排的家长所面对的现实处境。”

“从行政管理角度而言，临时宣布停课或许看似简单，但实际上，并非所有雇主都愿意在短时间内批准员工申请紧急假期。”

“许多家长因此被迫仓促安排子女的照顾事宜，甚至陷入必须在工作责任与孩子安全之间作出抉择的两难局面。”

停课时段应较长和明确

温蒂表示，教育部应该采取更全面及有规划的方式，制定烟霾严重地区的学校停课安排。

“若情况有必要，当局应考虑根据不同地区的实际情况，宣布学校停课一段明确的期限，而非每天临时作出决定。”

“例如，可考虑让受影响地区的学校停课一周，并同步实施居家教学与学习计划（PdPR）。随后再根据烟霾情况重新评估，决定是否恢复实体教学，或继续落实居家教学。”

鼓励雇主配合工作安排

温蒂补充，教育部也必须与人力资源部展开合作，鼓励雇主为受影响的家长提供合理的工作安排，包括弹性工作时间或紧急假期，并根据各自的工作性质及实际情况作出调整。

“然而，迄今为止，当局在这方面仍未提出任何具体的应对措施。”

她提醒，虽然学生的安全绝不能妥协，但家长所肩负的工作及经营生意的责任同样不容忽视。

“教育部必须以更周全及有规划的方式作出决定，并明确交代学校停课期限，让家长能够提前安排工作及家庭事务，而不是每天被迫面对反复变化的临时停课通知。”



