柔甲森学校明关闭，雪彭沙砂部分县亦受影响
由于烟霾导致多个地区的空气污染指数处于不健康水平，柔佛、马六甲、森美兰所有学校明日（14日）关闭。
教育部长法丽娜指出，雪兰莪、彭亨、沙巴、砂拉越数个县区的学校也将关闭。
他在面子书发文说明，在雪兰莪，主要涉及乌鲁冷岳县、雪邦县教育局辖下的学校；彭亨则涉及关丹、北根、云冰县教育局辖下的学校。
在沙巴，关闭范围涉及斗湖县教育局辖下的学校；砂拉越则涉及西连、斯里阿曼及鲁勃安都县教育局辖下的学校。
由于烟霾导致多个地区的空气污染指数处于不健康水平，柔佛、马六甲、森美兰所有学校明日（14日）关闭。
教育部长法丽娜指出，雪兰莪、彭亨、沙巴、砂拉越数个县区的学校也将关闭。
他在面子书发文说明，在雪兰莪，主要涉及乌鲁冷岳县、雪邦县教育局辖下的学校；彭亨则涉及关丹、北根、云冰县教育局辖下的学校。
在沙巴，关闭范围涉及斗湖县教育局辖下的学校；砂拉越则涉及西连、斯里阿曼及鲁勃安都县教育局辖下的学校。
“其它州属及县属的学校照常运作。
“关闭期间将实施居家教学，教师及执行人员获准居家办公。”
考试如常进行
截至今日下午3点，全国有22个地区的空气污染指数（IPU）处于不健康水平。
较早前，马六甲州教育局指出，旗下所有教育机构明日继续暂时关闭，并根据教育部指南实施居家教学（PdPR），而教师及执行人员也获准居家办公。
不过，特殊学校入学评估（PKSK）及马来西亚高级宗教文凭考试（STAM）将按照既定时间表进行。
有关评估及考试安排的进一步信息与指示，可浏览甲州教育局官方面子书专页。
“甲州教育局旗下的所有教育机构受促密切关注最新情况，通过环境局官网的空气污染指数管理系统（APIMS）监测各县的空气污染指数，并遵循卫生部不时发布的建议。”
该局指出，这些措施对于确保学生及教育机构人员的健康、安全与福祉获得保障至关重要。
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