由于烟霾导致多个地区的空气污染指数处于不健康水平，柔佛、马六甲、森美兰所有学校明日（14日）关闭。

教育部长法丽娜指出，雪兰莪、彭亨、沙巴、砂拉越数个县区的学校也将关闭。

他在面子书发文说明，在雪兰莪，主要涉及乌鲁冷岳县、雪邦县教育局辖下的学校；彭亨则涉及关丹、北根、云冰县教育局辖下的学校。

在沙巴，关闭范围涉及斗湖县教育局辖下的学校；砂拉越则涉及西连、斯里阿曼及鲁勃安都县教育局辖下的学校。

