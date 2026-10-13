国会报道

睦达麻坡国会议员赛沙迪要求东盟，对涉及印尼林火的企业施加更强硬的外交与金融压力，强调单凭反复呼吁根本无法解决跨境烟霾的问题。

他建议东盟协同提出外交抗议，并限制对涉及烧芭活动的企业提供融资。

“我们需要击中他们的要害。”

赛沙迪主张，马来亚银行、联昌银行、新加坡星展银行等区域内主要银行，可透过切断对涉事企业的融资来施加压力。

“哪怕只是稍微涉及到这种烧芭手段，这些企业也必须排除在体系之外，不许再进入资本市场……或从我们的机构取得贷款。”

他强调，若本土企业涉及其中，马来西亚也必须敢于对其采取行动。

“我们不能双标。倘若我们的企业涉及，切莫害怕对其采取行动。”

促出台跨境烟霾法

本月较早前，印尼绿色和平组织、马来西亚绿色和平组织、Pantau Gambut联合发布调查报告，马来西亚与新加坡相关企业涉及印尼林火。

赛沙迪援引新加坡《跨境烟霾法令》，主张马来西亚应出台类似法律，确保马来西亚相关企业为其在海外的违规行为负责。

新加坡2014年颁布是项法律，允许对在境外造成或加剧新加坡空污的实体采取法律行动。

马来西亚此前曾考虑制定类似法律，惟在2020年喜来登政变后搁置。

赛沙迪表示，马来西亚在外交层面上不应孤军作战。

“我们需要发出坚定外交抗议以表达抗议立场，且不该只是马来西亚单打独斗。东盟必须达成共识一致行动，尤其是新加坡等同样受影响的邻国。”

“我们必须发出极为明确的外交抗议。”

诚信党乌鲁冷岳国会议员沙尼期间打断发言，询问赛沙迪若有朝一日出任首相，会对印尼采取何种行动。

对此，赛沙迪提出了三项应对措施，即东盟协同施压、限制为涉及林火的企业提供融资、动员本地消费者施加经济压力。

他警告，持续的烟霾可能加剧教育不平等，学校关闭对缺乏电子设备、稳定网路，无力参加私人补习的贫困学生造成的冲击尤为严重。

他补充，若本区域其它地方持续发生大规模烧芭，本地居民落实环保举措的积极性恐大打折扣。