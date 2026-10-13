巫统总秘书阿斯拉夫否认，该党涉及森美兰州王室危机或偏袒任何一方，并希望人民了能解事情的真相。

此前，外界质疑巫统涉嫌介入森州王位争议，而这场争议也已波及州政府的行政运作。

《海峡时报》近日报道，巫统不满森州严端慕赫力兹（Tuanku Muhriz Tuanku Munawir）采取的反贪立场，而其堂弟纳扎鲁丁（Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar）正挑战其王位。

报道更声称，那些积极推动特赦前首相纳吉的巫统领袖，站在慕赫力兹的对立面。

然而，阿斯拉夫今日接受媒体采访时强调，巫统是唯一在党章中明文规定党员，必须维护马来统治者的政党。

《海峡时报》引述他说，维护森美兰州奉行的米南加保传统习俗法，也是巫统在州选举期间作出的承诺之一。

“一个以这项原则为立党基础的政党，怎么可能介入这些事务，或在涉及王室与传统习俗机构的争议中偏袒任何一方？”

“人民必须获知正确的事实，巫统从未参与，也从未干预这些事务。”

慕赫力兹将缺席会议

昨天，《海峡时报》引述官方消息报道，面对逼宫的慕赫力兹受邀出席今天开始、为期三天的马来统治者会议。

报道声称，慕赫力兹回覆会议主席霹雳苏丹纳兹林沙，他仅会出席明日（10月13日）的闭门预备会议。

与此同时，慕赫力兹据称将于10月14日得主持新任日叻务酋长的委任仪式。在四大酋长中，日叻务酋长将成为第三名效忠慕赫力兹的酋长，为其增添了筹码，足以抗衡扎鲁丁企图取而代之的逼宫举动。

反之，自称为新严端的纳扎鲁丁虽然试图争取出席统治者会议，但却被指遭到苏丹纳兹林沙冷待。

尽管如此，王室总管阿兹兹后来驳斥有关报道，声明出席统治者会议并不需要任何邀请。

他补充，慕赫力兹也未曾收到霹雳苏丹纳兹林沙发出的预备会议请柬或信函。

“无论如何，严端决定不出席此次统治者会议，而专注于森美兰州内事务，即日叻务酋长的任命仪式。”