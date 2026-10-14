砂拉越独中统考生即使马来文科目不及格，但只要符合其他入学条件，仍可报读砂拉越州政府大学和参与免费高等教育计划（FTES）。

砂州教育、创新与人才发展部副部长安努亚（ Annuar Rapaee）昨天在州议会表示，通过马来文考试并非进入砂拉越四所大学的先决条件，也不是符合FTES计划资格的必要条件。

目前，FTES共涵盖64个课程。

他在州议会口头问答环节中说：“这个问题非常重要，因为它凸显了砂拉越所落实的政策与其他地方的不同之处，即马来文究竟是不是进入砂拉越四所大学的重要先决条件，或者是不是独中统考生获得免费高等教育资格的重要标准？”

“各位议员，答案是否定的。我们不要求（他们必须通过）马来文考试，才能获得进入我们的大学或享有免费高等教育。”

须至少考获5科B等

安努亚（上图）指出，独中统考生须符合与其他申请者相同的入学条件，包括在统考高中组考试中至少取得5科B等成绩。

他说，凡符合入学条件并修读免费高等教育计划涵盖的64个课程之一者，将自动符合该计划的资格。

砂拉越州政府本身共有四所大学，分别是位于诗巫的砂拉越科技大学（UTS）、位于美里的科廷大学马来西亚分校、位于古晋的斯威本科技大学砂拉越分校，以及同样位于古晋的i-CATS大学学院。

FTES计划于今年推出，为符合资格并修读64个指定课程的本科生承担学费。

“跟其他地方很不同”

安努亚似乎也借此批评联邦政府对入读大学语言条件的处理方式，并将砂拉越的政策与报读公立大学所须符合的条件作对比。

“这项政策与其他地方所采用的做法有很大差异。”

“因此，我希望这能向全体砂拉越人民，尤其是独中统考生传达一个明确的信息：你们与其他人并没有不同。”

“只要你们符合进入这四所大学的资格，就会自动符合FTES计划的资格。”

不过，安努亚也促请独中统考生确保自己具备良好的英语能力，因为英语是砂拉越州属大学的教学媒介语。

高教部今年5月宣布，凡持有华文独中统考文凭，且具备SPM马来文优等及历史科及格的独中毕业生，可从6月30日起申请报读国内三所公立大学四项中文相关科系。