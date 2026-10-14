内政部长赛夫丁纳苏丁表示，政府已准备好落实修宪案，让马来西亚母亲跟父亲同样有权将国籍传承给子女，而目前只待国家元首定下生效日期。

“我只是在等这个。如果国家元首明天御准一个日期，（比如说）‘10月14日开始生效’，那么新规定就会从10月14日起生效。”

“我们只是在等这个日期。”

他是上周六在吉打双溪大年举行的昌明大马对话会上，如此表示。

国民登记局昨日上传了这段谈话的视频。就在前一天，性别平等联合行动联盟（JAG，简称性平盟）发文告，对新规定迟迟未落实表示不满。

此前，《马新社》于9月12日报道，赛夫丁曾表示，国家元首已经定下生效日期，待数项行政事务完成后，政府就会公布有关日期。

目前尚不清楚，此后情况发生了什么变化。

只剩约3千宗案待处理

这项修宪案的目的之一，是解决居住在海外、与外籍人士结婚的大马籍母亲无法自动将公民权传给子女的问题。

有关修宪案于2024年10月17日在国会下议院通过，并于2025年3月宪报公布。

新法不具追溯效力，这意味着只有在生效日期之后出生的孩子，才符合自动获得公民权的资格。

今年1月，赛夫丁表示，大马籍母亲在海外出生的子女自动获公民权的政策将于今年6或7月生效。他曾解释，耗时较长是因为1964年公民权条例修正案，需要同时修订国文和英文版本。

另一方面，赛夫丁在上周六的讲话中，也重申政府解决公民权案件的决心。

他说，他上任时尚有5万宗待处理案件，如今只剩下约3000宗有待处理。



