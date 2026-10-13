国家元首苏丹依布拉欣购入本地矿业公司南方联盟矿业（Southern Alliance Mining Ltd）股权，而该公司如今也正拓展稀土业务，包括在国家元首的家乡柔佛州展开项目。

南方联盟矿业在文告指出，苏丹依布拉欣是以610万新元（约1945万令吉）购入这家在新加坡上市的铁矿开采公司的2.25%股权。

《彭博社》引述文告说，国家元首是向该公司董事经理白国森购入有关股权，每股价格为0.425新元，较周一收盘价溢价近12%。

南方联盟矿业股价今日早盘在新加坡上涨10.5%，报每股0.42新元。

白国森仍持55%股权

白国森仍是南方联盟矿业的控股股东，直接持有该公司55.74%的股权。

南方联盟矿业表示，该公司不是这项交易的参与方，也不会从中获得任何收益。此外，有关股权转让也不会对公司的管理层、营运或战略方向造成任何改变。

苏丹依布拉欣拥有广泛的商业利益，业务涵盖房地产、电讯及基础设施，主要通过持有多家企业的股权参与相关领域。

国家王宫代表周二暂未回应媒体的置评请求。

长期在柔开展采矿业务

2025年9月，南方联盟矿业收购马中稀土资源私人有限公司（MCRE Resources）的40%股权，MCRE正与中国稀土集团合作在霹雳开展稀土开采业务。

此外，南方联盟矿业也正推进收购Paramount Synergy私人有限公司的计划，以开发柔佛州的稀土项目，并力争在这个新兴领域占据领先地位。

多年来，该公司一直通过旗下旗舰Chaah矿场在柔佛开展采矿业务，并继续寻求在马来西亚开发矿产资源的机会。

值得一提的是，马来西亚已表明有意成为具全球竞争力的稀土产业参与者，而吸引外国矿商及精炼企业的浓厚兴趣。

澳洲稀土公司莱纳斯（Lynas Rare Earths Ltd）在马来西亚设有业务，是中国以外仅有的两家主要稀土生产商之一。本地企业集团如成功机构（Berjaya Corp Bhd）也在探索相关项目。

根据报道，法国稀土公司卡雷斯特（Carester SAS）则计划与马来西亚的Malaco Mining集团合作，在霹雳兴建稀土分离厂。