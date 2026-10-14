国会报道

联邦政府计划在2027年提呈反寻租立法，经济部长阿克玛说明，阿里巴巴寻租模式在既有法律下，并未界定为刑事犯罪。

“当前的挑战在于，倒卖执照或阿里巴巴模式等，目前并未界定为刑事犯罪。”

“正因如此，有必要评估一项反寻租法，以便将此类行为界定为犯罪。”

阿里巴巴寻租模式，意指享有合约、执照、机会的一方挂名，却将实际业务转交另一方，以此换取回报或利润分成。

词汇的意涵随后扩大，涵盖了本地人将执照或营业场所出租给外国人士的现象。

阿克玛当时是在回应行动党万宜国会议员谢瑞詹的质询，相关法律在《第13大马计划》中原定今年提呈，谢瑞詹要求政府说明拟议法律的最新进展。

阿克玛透露，经济部正权衡是要订立新法，抑或修订既有法律，以便落实反寻租的目的，法案预料将在2027年提呈国会。

经济部早在2024年11月就招募顾问，评估订立新法或修订既有法律，惟时隔多年后，经济部今年7月表明仍在完善拟议框架。

惩罚范围或涵盖中间人

附加提问时，谢瑞詹指出，这一模式可能涉及原属土著的合约转交非土著，或原属公民的执照落入非公民手中，询问惩罚范围会否扩大至原合约或执照持有者之外，将接收方与中间人涵盖在内。

对此，阿克玛回道，“经济部正研议各种方案，以确保问责范围不仅局限于转让方或接收方。”

“正因如此，相关方法更侧重于威慑，以防止这类行径在马来西亚持续滋长。”

具体刑罚仍有待框架敲定。

阿克玛说明，这类问题随着演变，如今已超出了传统的寻租模式，除了最初接收者与第二方外，如今更涉及到了多层受益群体。

“如今不再只是’阿里巴巴’，我们观察到还有日益明显的’巴巴巴巴’。这需要我们作更深入的审视。”

既有贪腐法律依然适用

伊党淡马鲁国会议员莎拉米雅也要求说明拟议法案将如何处理涉及公务员与政治人物的贪腐问题。

对此，阿克玛解释，既有法律已足以应对相关贪腐行为。

“如果这类元素触及既有法律，理应予以举报，或按照既有法律框架采取行动。”

他补充，既有政策的空白之处，在于寻租本身属双方合意，目前尚不构成刑事犯罪。

“即便这类行径可能出于双方自愿……这些做法也会削弱生产力与市场竞争。”

“我们不仅是要给公民经商和竞争的机会，更不希望这些机会最终流于形式，无法真正建立实质能力。”