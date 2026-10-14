资深媒体人卡迪耶欣建议，公开统治者理事会等统治者的活动细节。

事缘新加坡《海峡时报》近期报道，统治者会议主席霹雳苏丹纳兹林沙向森美兰严端慕赫力兹发出会议邀请，惟随后遭到森美兰王宫驳斥。

卡迪耶欣在社媒贴文，指称统治者理事会向来低调，凡有任何新闻或公告，一般均由掌玺大臣发表声明。

他表示，《海峡时报》作为海外媒体，却能在统治者相关新闻上独家报道，此事颇不寻常。

“统治者乃立宪君主，享有官方职权、地位、俸禄。他们不同于印尼或印度等共和国的首领，后者虽然数量众多，却无合法性亦无实权。”

“因此，适度公开统治者会议等统治者活动，让公众知情，方为合理之举。”

卡迪耶欣补充，会议相关官方资讯，应由兼任会议秘书和运营长的掌玺大臣发布。

尽管如此，他仍赞扬各王室融入当下社媒时代，认为此举有助公众进一步了解王室。

统治者理事会是援引《联邦宪法》第38条文设立的机构，由九位世袭统治者组成；槟城、马六甲、沙巴、砂拉越元首则在特定事务上参与其中。

理事会的关键职能，包括遴选国家元首与副国家元首，特定国家政策与高级司法职位的任命等，均须征得理事会同意或咨询其意见。

理事会每年召开数次会议，均闭门进行，会议资讯通常仅由掌玺大臣发布简短声明交代。

提醒勿轻视森王室危机

另外，卡迪耶欣警告，不可轻视森美兰王室危机。

他指出，媒体此前报道原定6月23日至25日的统治者会议延期一事，且未发表官方声明。

“部份媒体引述消息称，国家元首苏丹依布拉欣等五名资深统治者，曾在决定延期的数日前会面。”

“当时的疑窦是，森美兰的宪政危机是否严重到影响统治者会议议程。”

森美兰目前正深陷宪政危机。

逼宫派4月发布宣告废黜严端慕赫力兹，改立纳扎鲁丁继任其位。

不过，这份废黜宣告的效力，以及随后的相关程序仍存在争议。

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