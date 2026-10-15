国会报道

卫生部在因应烟霾而关闭教育机构一事上，仅负责提供健康建议，最终决定权属于教育部及高等教育部。

卫生部长祖基菲里阿末指出，当空气污染指数（IPU）超过100点时，卫生部建议限制所有户外项目、课外活动及体育运动。

“当指数超过200点时，则建议关闭学校、幼儿园及托儿所。”

他是今日在国会下议院回答希盟亚沙国会议员谢琪清的提问时，如是表示。谢琪清询问，在目前的烟霾情况下，教育部或州教育局在发出关闭学校的通知前，是否会征询卫生部的意见。

尽管如此，祖基菲里说，根据《国家烟霾行动计划》，教育部及高等教育部也各自承担相应职责。

“不过，根据天然资源及环境永续部制定的《国家烟霾行动计划》，教育部及高等教育部也有各自的职责。最终决定是否关闭学校的，是教育部长法丽娜及高等教育部长赞比里。”

与此同时，卫生部也建议民众减少户外体育及休闲活动，尽可能留在室内，并在户外活动时佩戴口罩，尤其是抵抗力较弱的群体。

教育部长法丽娜昨天宣布，学校关闭措施如今只会在空气污染指数超过200的地区实施，而在指数超过100的地区则暂停户外活动。

此前，教育部于10月8日因烟霾情况恶化而宣布新指南，当时凡是空气污染指数超过180，或连续三天超过150的地区，所有学校必须关闭，以保障学生及教育人员的安全与健康。

相关疾病病例增加

祖基菲里在同一份答复中透露，卫生部通过全国78个哨点医疗设施监测与烟霾有关的疾病，发现相关病例有所增加。

在第36个流行病学周，上呼吸道感染（URTI）病例增加167%，达到7065宗；哮喘病例则增加127%，达到1117宗。

同期，结膜炎病例也增加83%，达到334宗。

至于第40个流行病学周，卫生部记录到5613宗上呼吸道感染病例，增幅接近60%。

添购储雾罐来应对

为加强监测及应对病例增加的准备工作，祖基菲里表示，卫生部从第32个流行病学周，即8月9日至15日，开始通过全国危机准备及应对中心（CPRC）加强监测。

随后，卫生部于9月4日启动全国烟霾行动室，以加强监测、协调行动及公共卫生应对工作。

卫生部也额外添购841个成人用储雾罐（AeroChamber）、396个儿童用储雾罐，以及556台雾化器，以应对病例可能增加的情况。

祖基菲里说，卫生部也与环境局、气象局及国家灾难管理机构合作，监测烟霾情况和协调相关公共卫生应对措施。

他也呼吁民众留意各自地区的空气污染指数，并遵循当局发布的健康建议。

