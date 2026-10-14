外交部长莫哈末哈山说，大马和印尼展开讨论，探讨两国为应对加里曼丹林火造成跨境烟霾的合作形式。

他指出，两国多个相关部门和机构参与讨论，包括国家灾害管理机构、外交部以及国家安全理事会。

“（外交部）秘书长（安南）也与国安理事会和国家灾害管理机构以及印尼方面讨论，以便我们共同应对林火问题，这是最新进展。”

“（合作方式）取决于讨论结果，但印尼和大马有关当局已首次展开讨论，探讨双方如何合作应对日益严重的烟霾问题。”

末哈山今天出席工程部为外交部和3个政府场地安装太阳能光伏系统项目的交付仪式后说，该讨论是两国为寻求合作方式，应对持续超近两个月的林火及烟霾问题，所采取的初步举措。

他指出，持续不断的烟霾不仅影响大马，也威胁印尼和新加坡居民健康。

根据报道，末哈山在周一说，大马将在第49届东盟峰会于下个月在菲律宾马尼拉举行之前，将把跨境烟霾问题带入东盟外长级会议讨论，以建立更有效的区域应对机制。