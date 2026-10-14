教育部长法丽娜宣布，学校关闭措施如今只会在空气污染指数超过200的地区实施，而在指数超过100的地区则暂停户外活动。

法丽娜今日在面子书贴文表示，此门槛符合《国家烟霾行动计划》的规定。

此前，教育部于10月8日因烟霾情况恶化而宣布新指南，当时凡是空气污染指数（API）超过180，或连续三天超过150的地区，所有学校必须关闭，以保障学生及教育人员的安全与健康。

法丽娜当时作出是项宣布，是配合国家元首苏丹依布拉欣敦促当局在空气污染指数介于150至180之间时，优先考虑学生的健康与安全。

