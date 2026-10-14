教部宣布空污指数逾200才停课，超100暂停户外活动
教育部长法丽娜宣布，学校关闭措施如今只会在空气污染指数超过200的地区实施，而在指数超过100的地区则暂停户外活动。
法丽娜今日在面子书贴文表示，此门槛符合《国家烟霾行动计划》的规定。
此前，教育部于10月8日因烟霾情况恶化而宣布新指南，当时凡是空气污染指数（API）超过180，或连续三天超过150的地区，所有学校必须关闭，以保障学生及教育人员的安全与健康。
法丽娜当时作出是项宣布，是配合国家元首苏丹依布拉欣敦促当局在空气污染指数介于150至180之间时，优先考虑学生的健康与安全。
教育部长法丽娜宣布，学校关闭措施如今只会在空气污染指数超过200的地区实施，而在指数超过100的地区则暂停户外活动。
法丽娜今日在面子书贴文表示，此门槛符合《国家烟霾行动计划》的规定。
此前，教育部于10月8日因烟霾情况恶化而宣布新指南，当时凡是空气污染指数（API）超过180，或连续三天超过150的地区，所有学校必须关闭，以保障学生及教育人员的安全与健康。
法丽娜当时作出是项宣布，是配合国家元首苏丹依布拉欣敦促当局在空气污染指数介于150至180之间时，优先考虑学生的健康与安全。
法丽娜今日的新宣布同样没有列出受新规定影响的学校或地区。
但她强调，理解家长的焦虑，因为在国家应对烟霾问题期间，他们每天都必须等待有关学校是否运作的决定。
她指，教育部着手协调学校运作程序，并以《国家烟霾行动计划》为依据，旨在确保当局根据当前的评估情况，以更有条理的方式作出决定。
安全与健康首要考量
法丽娜表示，评估因素包括空气污染指数读数，以及卫生部提供的健康建议，并由国家灾难管理机构提供指引。
“我们必须明白，空气污染指数读数可能在短时间内发生变化。如果没有考虑这些变化，就提前数天关闭学校，可能会导致孩子失去学习时间，即使空气质量恢复也是如此。
“与此同时，我理解家长对孩子健康的担忧，尤其是那些有健康问题或对空气污染更敏感的孩子。”
法丽娜再次强调，如果家长担心孩子在烟霾期间的健康与安全，可以不送孩子上学。
“孩子的安全与健康始终是我们的首要考量。不过，每一个上学日对他们的成长与学习也具有重大价值。”
“我希望这项协调措施能够让家长获得更大的确定性，减轻他们所面对的困难，并确保每一项有关学校运作的决定，都能以平衡的方式兼顾孩子的健康与教育的持续性。”
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