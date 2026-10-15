马来西亚2025年活产婴儿人数下降4.5%，女性总和生育率也降至1.5人，反映本地出生率持续下降的趋势。

根据统计局今日发布的《2026年大马人口统计报告》，本地去年共录得39万6175宗活产婴儿，较2024年的41万4918宗减少1万8743宗。

统计局在文告中指出，随着新生儿人数减少，粗出生率（CBR）也从前一年的每1000人口的12.2人，下降至2025年的11.6人。

“与2024年相比，所有主要族群在2025年的粗出生率均有所下降。马来裔的粗出生率最高，每1000人口有14.9名新生儿，而华裔仍录得最低的粗出生率，每1000人口仅有5人。”

与2024年相比，所有州属在2025年的粗出生率均下降，其中登嘉楼最高，每1000人口有18.7人，而槟城最低，每1000人口仅有9.3人。

总和生育率也从2024年的每名女性平均生育1.6名孩子，下降至2025年的1.5名——该指标以15至49岁育龄女性为计算基础。

“马来裔的总和生育率维持不变，仍是所有族群中最高，平均每名女性生育1.9名。”

“其他土著的总和生育率从2024年的1.6名降至2025年的1.5名，而印裔则维持在1.1名。”

“华裔的总和生育率最低，从2024年的0.9名进一步下降至2025年的0.7名。”

在州属方面，登嘉楼2025年的总和生育率最高，平均每名女性生育2.5名，第二和第三分别是吉兰丹（2.3名）和彭亨（1.8名）。

而槟城录得全国最低的总和生育率，从2024年的1.2名下降至2025年的1.1名。

死亡人数增0.4%

此外，统计局指出，本地死亡人数从2024年的19万8992人，增加0.4%至2025年的19万9807人。

“2025年的粗死亡率（CDR）维持不变，每1000人口有5.8人死亡。

“印裔录得最高的粗死亡率，每1000人口有8.2人死亡，而其他土著的粗死亡率最低，每1000人口有5.7人死亡。”

“此外，华裔的粗死亡率从2024年的每1000人口7.6人，下降至2025年的7.5人。”

统计局指出，霹雳录得全国最高的粗死亡率，每1000人口有8.2人死亡，而布城则最低，每1000人口有2.6人死亡。