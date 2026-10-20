大臣无需再觐见慕赫力兹，森逼宫派称王位争议解决
地位备受争议的森美兰四酋长及淡边东姑勿刹强调，大臣依斯迈拉欣无须再觐见慕赫力兹，以处理州行政事务，并声称王位危机已根据州内习俗及法律解决。
他们今日发表联合文告表示，森州最高统治者的退位及遴选程序，已根据习俗及《1959年森美兰州宪法》圆满完成。
总检察署此前表示，志期4月19日的退位公告无效，因为该公告不符合《1959年森美兰州宪法》第10条的规定。
总检察署也强调，大臣及州行政议会无权单方面终止或宣布森州最高统治者的职位悬空。州政府秘书办公室此前则表示，不会对该公告采取宪报颁布或执行行动。
地位备受争议的森美兰四酋长及淡边东姑勿刹强调，大臣依斯迈拉欣无须再觐见慕赫力兹，以处理州行政事务，并声称王位危机已根据州内习俗及法律解决。
他们今日发表联合文告表示，森州最高统治者的退位及遴选程序，已根据习俗及《1959年森美兰州宪法》圆满完成。
总检察署此前表示，志期4月19日的退位公告无效，因为该公告不符合《1959年森美兰州宪法》第10条的规定。
总检察署也强调，大臣及州行政议会无权单方面终止或宣布森州最高统治者的职位悬空。州政府秘书办公室此前则表示，不会对该公告采取宪报颁布或执行行动。
此前，四酋长及淡边东姑勿刹于10月20日发文告声称，州行政议会于9月15日接纳有关公告，并决定予以执行，当时会议由依斯迈拉欣主持。
他们说，州务大臣也于9月21日致函统治者理事会通报此事，并强调森州最高统治者的王位地位属于四大酋长的绝对权利。
“联邦政府、其部门及机构对此事没有管辖权。他们必须尊重州政府的主权，以及习俗和《1959年森美兰州宪法》的崇高地位。”
促州秘书法律顾问遵从
另外，森美兰四酋长及淡边东姑勿刹指示州政府行政机构遵守有关决定，并根据《1959年森美兰州宪法》第35条行使权力。
他们特别点名州政府秘书及州法律顾问，要求两人遵从州务大臣的行政指示及州政府的决定。
“我们作为根据《1959年森美兰州宪法》第28条合法的森州统治者，特此下令并声明，州政府秘书及州法律顾问必须遵从大臣的行政指示，并服从州政府的决定。”
他们也声称，自9月15日州行政议会针对有关公告作出决定后，慕赫力兹不能再行使统治职能及权力。
“因此，我们进一步强调，2026年9月15日之后的任何统治职能及权力，州政府行政机构都必须直接向我们提出，因为根据《1959年森美兰州宪法》第28条，我们是森州合法的统治者。”
他们也形容，王位危机已经解决，不应继续被炒作或政治化，以免影响州政府的行政运作。
他们也质疑慕赫力兹撤销对10名州行政议员委任的御准，并指有关行动无效且违宪，理由慕赫力兹再发布撤销御令时，不再是森州最高统治者。
有鉴于此，他们御准依斯迈拉欣及有关的10名州行政议员继续管理州务，并要求州政府行政及执行人员给予州政府全面合作，并保持忠诚与服从。
他们强调，大臣必须继续履行职责，不应畏惧任何一方施加的压力。
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