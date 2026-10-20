地位备受争议的森美兰四酋长及淡边东姑勿刹强调，大臣依斯迈拉欣无须再觐见慕赫力兹，以处理州行政事务，并声称王位危机已根据州内习俗及法律解决。

他们今日发表联合文告表示，森州最高统治者的退位及遴选程序，已根据习俗及《1959年森美兰州宪法》圆满完成。

总检察署此前表示，志期4月19日的退位公告无效，因为该公告不符合《1959年森美兰州宪法》第10条的规定。

总检察署也强调，大臣及州行政议会无权单方面终止或宣布森州最高统治者的职位悬空。州政府秘书办公室此前则表示，不会对该公告采取宪报颁布或执行行动。