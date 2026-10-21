中午12点46分更新

边境管制与保护机构总监苏海利今早在雪邦推事庭被控，于9月28日在吉隆坡国际机场蓄意致伤两名政治部警员。

他在《刑事法典》第323（蓄意伤人）条文下，面对两项控罪。

在该条文下，一旦罪名成立，可被判处最高一年监禁，或罚款最高达2000令吉，或两者兼施。

苏海利也是武吉阿曼警察总部刑事调查局总监。他在被告栏附近神情镇定，并在推事凯拉图（Khairatul Animah Jelani）面前否认这两项控罪，而要求审讯。

苏海利被控于9月28日下午1点27分至1点35分之间，在吉隆坡国际机场第一航站楼五楼J柜台附近，蓄意致伤莫哈末费兹（Mohamad Faiz Saman）。

他也被控于相同时间和地点，蓄意致伤莫哈末艾克马（Muhammad Ekmal Sofwan Dirman）。

谕令须出席每一场审讯

此案由副检察司沙丽扎（Shahrizat Ismail）、阿末沙扎里（Ahmad Sazali Omar）、诺阿兹扎（ Nor Azizah Aling）及努尔（Nur Aqiilah Ahmad Rofaie）负责提控。

苏海利由多名律师代表，包括罗萨（Rosal Azimin Ahmad）、雅谷（Yaacob Md Sam）、巴吉星（Baljit Singh Sidhu）、阿克贝丁（Akberdin Abdul Kader）、阿末再迪（Ahmad Zaidi Zainal）、尤努斯（Md Yunos Shariff）、拉菲克（Muhammad Rafique Rashid Ali）、巴德鲁扎曼依萨（Badruzzaman Ishak）和冯吉祥。

被告律师要求法庭设定1000令吉保释金，沙丽扎则要求苏海利以5000令吉保释，并不得骚扰受害者。

推事凯拉图随后批准每项控状以1500令吉保释金及一名担保人保释，并择定11月25日过堂及移交文件。

推事也谕令苏海利必须出席此案的每一场审讯。

不再对案件召开记者会

根据《马新社》，苏海利今早在面控前说，他把涉嫌致伤两名警员的指控，全面交由法庭展开司法程序。

“今天是我经历程序的日子，正如早前我召开记者会时提到，人们所称的法律程序。有鉴于此，我今天将交由法庭进行应有的法律程序。”

苏海利也向在此案向他予以支持的全马人民，致以万分谢意。

“感谢社会各阶层人士以祈祷，发送信息的方式给予我支持。

“这让我有力量和信心继续进行这些程序。”

苏海利说，随着案件在今天被带上庭审理，他将不再针对此案发表任何言论。

“因此，这将是我就此程序召开的最后一场记者会，在我完成相关程序后，我的律师团队将代表我发言。”

律师：如常履职直至通知

另一方面，律师罗萨（上图）之后表示，苏海利将继续如常履行职责，直到另行通知为止。

他指出，任何有关苏海利总监职的决定，取决于内政部或公共服务局的行政程序和规定。

“我认为，身为一名公务员，他将继续履职，直到内政部、公服局等按照一般公务员的程序发出通知。”

他也以司法程序在进行中，以及必须尊重一个人在被证明有罪之前，应被视为无罪的原则为由，促请各造勿作出任何揣测。

“我们不可对此案讲太多，这是一个法庭程序。我希望各造也不要发表任何言论，无需多说什么，这是基于在被证明有罪之前，应视为无罪的原则。”

询及苏海利的状况，他说，其当事人状况良好，并积极面对所有法律程序。

“如他所言‘若这是我必须付出的代价，那么我将承担，就这样吧’，但他没责怪任何人。”

称是加强关口安保的代价

昨天，苏海利证实自己将面控，并暗示这项提控与他为加强国家各关口安保所做的工作有关。

“正如我之前所说，为了改善马来西亚边境而推动改革是需要付出代价，而付出代价的人就是我。”

“明天，我准备好面对国家的法律程序。我接受并尊重任何作出的决定，也会出庭。”

此前，网络广传苏海利在吉隆坡国际机场，粗暴对待两名男子的短片。随后，苏海利声称愿意承担后果，但指控有人企图损害该机构及其本人的形象。

遭粗暴对待的两人否认在执行公务期间参与违法活动“柜台设定”，反指摘苏海利借由指控转移视线。