国会报道

砂盟婆罗洲高原国会议员威利揭示大马多元社会中令人忧虑的裂痕，一些年幼的孩子已开始跟与不同种族、宗教信仰的同学划清界线。

针对此，威利（Willie Mongin）呼吁政府紧急介入有关隔阂现象。

他今天在国会下议院透露，一名教师最近曾向他反映学生的行为问题，当中甚至涉及6至12岁的学童。

“有些孩子甚至不愿坐在其他基督徒或穆斯林孩子旁边，有者还说：‘我不想跟他们坐在一起，因为他们吃猪肉（或）佩戴十字架。’

“如果不在小学阶段就及时遏止这个问题，它就会蔓延，变得更加严重。”

他是在向团结部长亚伦阿格提出附加问题时，如此警告。

近年，社交媒体已成种族宗教对立情绪滋长的温床，政治论述也常夹杂着诉诸种族、宗教及身份认同的言论。

当公众人物不断放大此类论述，相关内容又在网络上广泛传播时，这些观念就可能渗入日常生活，甚至影响年幼的孩子。

针对此，亚伦回应说，团结部采取全政府协作的方式处理这类敏感课题，并认同应从幼年阶段开始落实相关措施，让孩子学习与不同种族、宗教及文化背景的同龄人相处。

他也列举了多项相关计划与措施，包括推广合乎道德及负责任地使用社交媒体的倡议。

没计划拟国家团结法令

亚伦较早前在国会下议院指出，团结部目前没有计划制定专门的国家团结法令，以处理涉及王室、宗教及种族（3R）的课题，包括社交媒体发展所引发的问题。

他解释，这是因为政府认为现有法律框架，已经足以对付违反法律的3R相关行为，比如《刑事法典》、《1948年煽动法令》、《1998年通讯与多媒体法令》及《1984年印刷机与出版法令》。

“因此，政府认为目前没有必要为3R课题制定新的专法。相反，相关执法机构应着重于更严格、更有效地执行现有法律。”

不过，亚伦（上图）随后回应国盟英德拉马哥打国会议员赛夫丁阿都拉提出的问题时却表示，团结部尚未决定是否有必要制定新法令来处理3R相关罪行。

赛夫丁指出，跨党派国会议员种族与宗教和谐小组正着手拟定3R言论的界定门槛，因此想了解团结部如何协调相关定义与标准，以判断某项言论是否构成“3R罪行”。

亚伦的答复显示，政府早在2020年成立团结部之前，就已考虑过立法的课题。

“2019年，所有（制定新法律的）相关努力都因与现有法律重叠，以及公众观感等因素而遭到否决。”

“因此，我们部门正尽最大努力检讨这些事项，但目前仍未能决定是否有必要提呈一项新法案。”

2023年11月，内政部副部长三苏安努亚（Shamsul Anuar Nasarah）曾在国会下议院告知议员，政府没有计划制定专门用于处理3R案件的法律。



