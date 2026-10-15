槟城区域发展局（Perda）主席沙益胡先涉嫌收取约85万令吉的贿赂，今天在槟城乔治市地庭被控15项受贿罪名，但他否认有罪并要求审讯。

沙益胡先（Shaik Hussein Mydin）现年53岁。他在地庭法官依尔万（Irwan Suainbon）面前听取控状后，对全部15项控状表示不认罪。

沙益胡先同时也是槟州巫统署理主席兼巫统最高理事。

《星报》报道，控状指控，沙益胡先通过Aliran Ilham私人有限公司（AISB）收取总额达84万7107令吉61仙的贿款，以协助ATSH管理私人有限公司（ATSH）受委为Perda一项工程的分包商。

涉案工程项目总值2326万8215令吉35仙，目的是完成槟城威南武吉班卓柏达（South Seberang Perai）高等技能学院（Perda-Tech）一栋10层宿舍大楼及相关配套设施的搁置工程。

根据控状，罪行地点是威中柏达镇的伊斯兰银行分行，贿款源自ATSH公司董事阿尔伯特苏列斯（Albert Suresh Raman），分15笔汇入，最大金额是24万4620令吉，最小为45令吉51仙。

控状因此声称，沙益胡先抵触《2009年反贪会法令》第16(a)(A)条文，并可在同一法令第24(1)条文下受罚。

一旦罪名成立，每项罪名可被判处最高20年监禁，以及罚款不少于贿款总额五倍，或1万令吉，视何者为高。

获准30万元保释候审

控方此前建议将保释金定为100万令吉，并要求沙益胡先向法庭交出护照。

不过，辩方律师恳请降低保释金额，并请求准许被告保留护照。

法官依尔万在考量双方的陈词与判例依据后，准许被告由一名担保人以30万令吉保释候审。

法官也谕令沙益胡先每两个月向反贪会办公室报到一次。

此外，沙益胡先也须向法庭交出护照，但在必要时可向法庭申请暂时取回。

法庭择定明年1月8日为提呈文件日期。



