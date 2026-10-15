寮国警方日前拦截从马来西亚飞抵的私人飞机并起获521公斤冰毒，而据称一名来自菲律宾南部棉兰老岛的政治人物，资助了有关从梳邦苏丹阿都阿兹沙机场起飞的私人飞机。

菲律宾缉毒局（PDEA）透露，已锁定这起行动的疑似幕后出资者，但由于调查人员仍在搜集证据，暂未公开这名政治人物的身份。

该国媒体引述缉毒局发言人卡卢卢（Atty Joseph Frederick Calulut ）说，他们已经确认这起运毒行动的幕后出资者，而这名政治人物是来自南部的棉兰老岛。

卡卢卢拒绝透露涉案者的身份和职位，但指其是一名在野党人士。

这项披露为案件增添了政治层面的疑云。此前，此案引起马来西亚、寮国及菲律宾当局关注，因为一批原本声称是电子烟产品的托运行李中，被发现藏有冰毒。

未被告知有23行李箱

案件始于10月1日。一架注册号N73GP的里尔55B型（Learjet 55B）小型私人飞机约在上11点30分从梳邦苏丹阿都阿兹沙机场起飞，机上载有一名菲律宾乘客、一名新加坡籍机师及一名马来西亚籍副机师。

约两小时后，飞机抵达寮国琅勃拉邦国际机场，当时机上没有货物。

根据负责营运该航班的私人包机公司CGT Asia，该名乘客原本应领取装有电子烟产品的行李，再将货物转运至马尼拉。然而，机组人员事先并未获告知会有23件行李需要运载。

当时，机组人员察觉行李数量异乎寻常，考量该款小型客机的舱位限制、机身载重平衡，加上电子烟可能含有锂电池等危险品规定，基于飞行安全当场拒绝接收，这批行李自始至终未曾搬上客机。

不过，这批行李引起了寮国当局注意。

货物列为电子烟产品

10月6日，该国《万象时报》引述与寮国政府有关联的《寮国安全报》报道，当地省级警方接获有关涉嫌走私行动的情报后，派遣专门人员前往机场监视。

据报道，警方目睹机场工作人员从停在航站楼的两辆车中搬出23个行李箱，并将它们送过X光扫描机。

寮国方面的说法称，这批行李最终被装上飞机，与CGT Asia所称机组人员拒绝运载的说法相互矛盾。

当局随后发现，23个行李箱中有21个装有冰毒，共计500包。

这趟包机是于9月23日由一名人士预订。马来西亚警方也相信，该人士来自菲律宾。

武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛（Hussein Omar Khan）指出，这趟航班是该私人航空服务公司承接的第八项任务。该公司自7月开始运作，曾在多个地区执行涉及贵宾、货物及医疗团队的飞行任务。

航班载货清单将预定运输的货物列为电子烟产品。

查是否涉案或被利用

胡仙奥玛（上图）于10月9日表示，根据初步调查，警方相信这家公司的服务遭人利用，将毒品从寮国走私至菲律宾。

他也证实，警方正调查马来西亚是否原本会在这起涉嫌走私行动中扮演任何角色。

“目前我能确认的是，毒品并非从马来西亚运往寮国。”

根据胡仙奥玛，寮国邻近臭名昭著的“金三角”毒品产区，该区域横跨寮国、缅甸及泰国部分地区。他认为，涉嫌转运毒品的路线更符合从该地区将毒品运出的情况。

寮国当局在起获毒品后扣留了13人，包括机上三人（机长、副机长、乘客）、3名地勤服务人员，以及7名负责操作X光扫描机的机场员工。

在马来西亚，调查人员扩大调查范围后，于10月7日在梳邦机场扣留4人，但他们均已获释。