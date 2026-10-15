国会报道

跨境烟霾日益恶化，首相安华出面为政府的应对辩护，坚称大马在与印尼交涉该课题上已竭尽所能。

《马新社》报道，他向媒体简短回应说：“凡是我们能做的，我们都做了。”

目前烟霾导致国内多个地区的空气污染指数攀升至不健康水平，因此部分人指控抨击联邦政府在应对烟霾上不够积极。

前卫生部长凯里昨天批评大马在与印尼交涉时“过于软弱”，呼吁政府采取更强硬的立场。

