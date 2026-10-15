“凡是能做的我们都做了”，安华捍卫烟霾应对措施
国会报道
跨境烟霾日益恶化，首相安华出面为政府的应对辩护，坚称大马在与印尼交涉该课题上已竭尽所能。
《马新社》报道，他向媒体简短回应说：“凡是我们能做的，我们都做了。”
目前烟霾导致国内多个地区的空气污染指数攀升至不健康水平，因此部分人指控抨击联邦政府在应对烟霾上不够积极。
前卫生部长凯里昨天批评大马在与印尼交涉时“过于软弱”，呼吁政府采取更强硬的立场。
国会报道
跨境烟霾日益恶化，首相安华出面为政府的应对辩护，坚称大马在与印尼交涉该课题上已竭尽所能。
《马新社》报道，他向媒体简短回应说：“凡是我们能做的，我们都做了。”
目前烟霾导致国内多个地区的空气污染指数攀升至不健康水平，因此部分人指控抨击联邦政府在应对烟霾上不够积极。
前卫生部长凯里昨天批评大马在与印尼交涉时“过于软弱”，呼吁政府采取更强硬的立场。
不过，凯里在其主持的最新一期播客节目《Keluar Sekejap》中也承认，解决这一课题仍需依靠外交斡旋。
安华此前就日益严重的烟霾问题亲自致电印尼总统普拉博沃（Prabowo Subianto）。他事后透露，普拉博沃同意采取必要的应对措施。
周而复始的烟霾长期考验着东南亚邻国之间的关系；每当印尼林火产生的浓烟飘散至邻国，要求强化预防措施并究责的呼声便不绝于耳。
评估制定跨境烟霾法
天然资源及环境可持续性部副部长赛依布拉欣（Syed Ibrahim Syed Noh）周二在国会下议院特别议事厅透露，政府评估过制定《跨境烟霾法令》的可能。
赛依布拉欣指出，该部深入检视了这项立法的多个层面，包括举证要求、执法管辖权，以及可能对大马与邻国关系造成的外交影响。
他说，立法面对的主要障碍在于如何取得确凿证据，以证实污染源头并锁定责任方。
赛依布拉欣也表示，有关大马企业涉嫌与印尼林火有关联的指控，该部尚未收到外交部以及种植及原产业部的正式确认。
他说明，加里曼丹的大多数林火是由农民采用传统露天焚烧方式引起，相较于涉及企业的指控，传统农耕焚烧才是更主要的火源。
但他补充，若针对大马企业的指控属实，政府可考虑传召相关公司并发出严厉警告。
2019年希盟执政时，政府萌生制定《跨境烟霾法令》的构想，以赋予当局执法权，对在境外引发烟霾的大马企业提出起诉。
然而，国盟政府在2020年接管政权后搁置了这项提案，理由是参考了新加坡的实施经验，以及总检察署等机构提出的法律反馈。
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