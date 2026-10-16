统治者会议日前呼吁体面化解森美兰王室危机，森州逼宫派四大酋长把这项立场解读为他们战胜了严端慕赫力兹的信号。

地位备受争议的四大酋长昨晚发文告，把马来统治者呼吁“依循森州宪法并经由权威和合法管道化解争端”的说法，解读为马来统治者站在他们这一边。

“在州行政体系中，权威核心正是州务大臣及其主持的州行政议会。”

“因此，我们作为四大酋长宣布，州秘书与州法律顾问必须服从州务大臣的指令。”

他们指出，这意味着州秘书与法律顾问绝不可拖延执行州政府在9月15日的决定，即酋长援引《森州宪法》第10条文罢黜慕赫力兹的决定获得确认。

“唯有依从执行，才是遵奉（马来统治者的）谕令，好让此事通过合法管道有序解决。”

他们还将马来统治者告诫“外界切勿干预”的呼吁，解读为针对联邦政府及其所属机构。

此前，总检察署多次发表声明，质疑罢黜慕赫力兹命令的法律效力。

共商促成体面退位

与此同时，四大酋长声称，他们做好准备与慕赫力兹洽谈，以促成对方有序退位。

“我们乐见任何能与慕赫力兹就体面退位展开沟通的空间，本着家族情谊，在不贬损或侮辱任何一方的前提下达成共识。”

四大酋长自4月起便以涉嫌违反习俗法为由，企图罢黜慕赫力兹。

但这个由地位受争议的双溪芙蓉酋长慕巴拉克（Mubarak Thahak）所领导的逼宫派，自身也因撤换风波而面临合法性危机。

在最新事态发展中，日叻务习俗理事会对慕赫力兹核准委任新任酋长一事提出异议。

《阳光日报》昨天报道，日叻务习俗理事会强调，它并未参与新酋长的委任程序，因此该任命并不合法，也未依循既定规矩。理事会的长老也针对此事向警方报案。

按照森美兰的传统习俗法，酋长的委任是由各个领地（luak）各自的氏族机构推举决定。



