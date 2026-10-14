马来统治者就森州王室风波首次开腔，促各方抱持最大诚意善用协商空间，以达致体面兼顾各方尊严的解决方案，切勿贬损或侮辱任何一方。

掌玺大臣赛丹尼尔（Syed Danial Syed Ahmad）今日发文告表示，马来统治者呼吁所有涉及森州最高统治者王位争议的各方，优先考虑智慧、耐心，并尊重礼仪、习俗以及王室机构的尊严。

文告说，任何立场上的分歧，都应通过合法、具权威及公信力的渠道，以合乎礼仪与习俗的方式，在协商与商议的精神下解决，并以法律为基础，遵循1959年森美兰州宪法所载的各项条文。

“各方应充分且真诚地利用协商空间，以达致有尊严的解决方案，同时不贬低或侮辱任何一方。”

“王位是一项重大的托付，承载着对州属及人民的重大责任。因此，在寻求解决方案的整个过程中，必须始终维护家族情谊、社会和谐以及王室机构的尊严。”

“所有各方都应避免发表可能使人蒙羞的言论，或采取可能令局势恶化的行动。”

呼吁外人不要干预

马来统治者也呼吁外部人士不要干预或将森州最高统治者王位机构所面临的危机政治化。

“这场危机是森美兰州及其人民目前面对的问题。解决工作应交由相关利益方及具权威的机构，通过合法、有序且具公信力的渠道处理。”

文告指，当前所面对的问题绝不能被当作政治材料、争取支持的资本，或扩大影响力的机会，更不能成为满足权力争夺议程的场域。

“相互矛盾及不负责任的言论，只会使局势恶化、加剧紧张、混淆人民，并损害王室机构的尊严。”

“任何在不了解州属习俗、历史及宪法框架的情况下发表的言论或采取的行动，都可能使局势恶化，并影响社会和谐。”

马来统治者也呼吁公众不要传播未经证实的消息，也不要受到可能分裂社会的叙事影响。

“应给予具权威的机构空间和时间，让他们以智慧与审慎的态度履行自身的责任与托付。”

“愿真主赐予所有相关各方智慧，使理智超越情绪、共识超越分歧。州属的利益及人民的福祉必须成为所有各方的首要考量。”

“森州的利益、人民的和谐以及王室机构的尊严，必须放在首位。在这样的情况下，最恰当的态度是维护礼仪、尊重习俗、谨慎言辞，并不干预不属于自身职责范围的事务。”

马来统治者会议从10月13日开始，举行为期三天的会议。



