森美兰严端慕赫力兹警告，在王位继承权的争议中，不能以违反习俗本身规则的方式来捍卫习俗。

《马新社》报道，慕赫力兹说，近几个月来，有些人声称是在捍卫习俗，实际上却对继承规则提出异议，这些人必须明白这一原则。

“这类行为不仅可能削弱传统机构及王宫的公信力，也可能危及州属稳定，并侵蚀公众的信任。”

慕赫力兹今日在芙蓉行宫主持第17任日叻务酋长的任命仪式时说，传统习俗与法律构成统治者地位及王位继承的基础。

他指，由四名酋长、部落领袖（Lembaga）、母系领袖（Ibu Soko）、族长（Buapak）及族人组成的传统机构，是世代相传的遗产，旨在维护习俗及保持州属稳定。

他说，涉及统治者地位或王位继承的争议，必须依据相关习俗及法律解决，而不是根据个人利益或意愿处理。

需加强传统制度

慕赫力兹表示，有必要加强传统制度，使其在时代变迁中继续维持，同时不损害其创立原则。

他说，王室机构的公信力取决于人们对习俗、宪法至上原则及法治的尊重。

“统治者崇高而尊贵的地位，伴随着重大的信任与责任。与此同时，人民的信任是确保这个机构继续受到尊重与维护的重要基础。”

“正如马来谚语所说：‘公正的君王受人敬仰，不公正的君王则遭人挑战。’正义与诚信必须始终成为领导的基础。”

慕赫力兹说，历史必须成为借鉴，并警告不可让个人利益凌驾于真相与正义之上，以免牺牲州属的安全、福祉及传统遗产。

“习俗不仅是值得庆祝的遗产，更是一项必须负责任地维护与捍卫的托付。州属的未来与稳定，取决于我们是否愿意尊重习俗、遵守法律，并为了后代将州属利益置于个人利益之上。”

日叻务新任酋长

在仪式上，慕赫力兹见证阿兹林（Azrin Khairi）宣誓为第17任日叻务酋长。

现年51岁的阿兹林在向统治者致敬并宣誓效忠后，正式就任，获授予“Datuk Mendika Menteri Akhirulzaman”的头衔。

据报道，阿兹林在马电讯拥有26年工作经验，目前担任该公司东海岸战略扩展及商业生态系统发展经理。



