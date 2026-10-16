希盟森州议员抨击森州政府，指摘其未经官方渠道通知，径自推迟原定今日召开的议会。

《自由今日大马》报道，11名议员今日在森州政府大厦召开记者会。

反对党领袖阿鲁古玛指出，议会原定今日召开至10月22日，议程涵盖严端主持开幕、议员宣誓就职。

他表示，他们仅从大臣依斯迈拉欣上周召开的记者会上，听闻议会展延的消息，并未透过书面形式或电子议会网站（e-Dewan）获得相关通知，未能确认消息是否属实。

“你不能仅凭一场记者会就宣布延期。议员必须收到正式通知。这就是我们今天到场的原因，我们未接到任何议会延期的通知。”

“新政府成立迄今76天。身为议员，议会是我们反映民意、讨论政策的平台。议会不召开，我们就失去了代表选民发声的渠道。”

阿鲁古玛质疑，议会延期是否与严端慕赫力兹撤销行政议员任命，依斯迈迄今未能组建行政议会所致。

他表示，即便如此，国阵与国盟联合执政的政府，旗下含大臣共25名议员，任命新一批行政议员并非难事。

“有了行政议员，政府施政才更顺畅有序，他们能协助大臣治理州属。如今只有他一人。”

“一个人怎能承担十个人的工作？如果议会今天照常召开，只有他一人应战，他能回答35名议员的质询吗？”

“或许这就是他推迟开会的原因。大臣不可能独自一人从早到晚回答问题。”

依斯迈上周宣告，原定10月16日召开的议会展延至11月底，以便与提呈财案同步进行。

不过，阿鲁古玛指出，财案本就应当在单独会议上提呈，如今取消为期一周的常规议会，意味少了一次探讨各项课题、回应质询的机会。