警方昨天打破沉默，回应诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间离世的案件，但死者家属律师抨击吉隆坡总警长法迪尔的言论不负责任和误导。

家属代表律师拉妮雅（Rania Aljunied）及旺娜比拉（Wan Nabilah Dina）发文告批评，法迪尔（Fadil Marsus ）着重提及死者的犯罪记录，却没有解释诺里兹旺为何会在扣留室身受重伤。

“这场记者会完全没解释诺里兹旺如何惨死，也没有正视他身上的多处伤势；当局显然没有顾及其悲痛的女儿和家人的感受，整个回应充满防御姿态，而且不负责任。”

“法迪尔在记者会上的言论，等同于试图利用诺里兹旺过往被捕记录的指控，转移公众对其在警方扣留期间遭受严重且广泛伤害的关注。这种做法令人愤慨，完全无法接受。

