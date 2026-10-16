着重诺里兹旺案底不提伤势，律师抨隆警方欲混淆视线
警方昨天打破沉默，回应诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间离世的案件，但死者家属律师抨击吉隆坡总警长法迪尔的言论不负责任和误导。
家属代表律师拉妮雅（Rania Aljunied）及旺娜比拉（Wan Nabilah Dina）发文告批评，法迪尔（Fadil Marsus ）着重提及死者的犯罪记录，却没有解释诺里兹旺为何会在扣留室身受重伤。
“这场记者会完全没解释诺里兹旺如何惨死，也没有正视他身上的多处伤势；当局显然没有顾及其悲痛的女儿和家人的感受，整个回应充满防御姿态，而且不负责任。”
“法迪尔在记者会上的言论，等同于试图利用诺里兹旺过往被捕记录的指控，转移公众对其在警方扣留期间遭受严重且广泛伤害的关注。这种做法令人愤慨，完全无法接受。
警方昨天打破沉默，回应诺里兹旺在蕉赖警方扣留期间离世的案件，但死者家属律师抨击吉隆坡总警长法迪尔的言论不负责任和误导。
家属代表律师拉妮雅（Rania Aljunied）及旺娜比拉（Wan Nabilah Dina）发文告批评，法迪尔（Fadil Marsus）着重提及死者的犯罪记录，却没有解释诺里兹旺为何会在扣留室身受重伤。
“这场记者会完全没解释诺里兹旺如何惨死，也没有正视他身上的多处伤势；当局显然没有顾及其悲痛的女儿和家人的感受，整个回应充满防御姿态，而且不负责任。”
“法迪尔在记者会上的言论，等同于试图利用诺里兹旺过往被捕记录的指控，转移公众对其在警方扣留期间遭受严重且广泛伤害的关注。这种做法令人愤慨，完全无法接受。
“令人惊讶的是，法迪尔（下图）竟然完全无法解释，这些已震惊全国的骇人伤势。”
两名律师来自捍卫自由律师团（LFL），她们指出，警方以猝死案件调查诺里兹旺的死因，同样令人无法接受。
她们强调，鉴于死者遗体上发现大范围伤势，当局应将此案列为谋杀案调查。
谴责误导言论令人愤慨
拉妮雅及旺娜比拉也谴责法迪尔发表“令人愤慨和误导”言论，即吸毒者身上的轻微伤势在死后可能显得更加严重。
“病理学家早已告知警方，死者全身有大范围伤势，包括脑部广泛出血。”
“这些伤势并非因为他是吸毒者而跌倒造成，而是在警方扣留期间遭到严重殴打所致。”
她们促请总检察长杜苏基（Dusuki Mokhtar）介入，并援引《刑事法典》第302条文，将此案列为谋杀案处理。
主张总部设特别调查组
两名律师也要求警方逮捕并调查所有涉及诺里兹旺死亡事件的蕉赖警区总部警员，同时呼吁全国警察总长从武吉阿曼警察总部成立特别调查组负责调查。
“吉隆坡总警长也应停止就诺里兹旺的死因发表任何进一步言论，并避免介入相关调查。”
法迪尔昨天较早时据报在吉隆坡警察总部举行的记者会上表示，警方仍未确定诺里兹旺的死因。
他说，警方仍在等待化学局的完整报告及正式病理检验结果，之后才会完成调查。
谈及案件经过时，他当时表示，诺里兹旺此前因涉及3宗不同的投报而被扣留，以协助调查涉及毒品相关罪行及其他罪案的案件。
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