国会报道

内政部针对国旗错挂事件的书面答复引起行动党甲洞国会议员林立迎不满，抨其答复敷衍了事。

林立迎要求内政部解释，何以双标处理国旗错挂事件。

他指出，一般民众因错挂国旗遭羁押，甚至尿检，而霹州马华、瓜拉登嘉楼市政厅、柔州行政议员犯下相同的错误，却无一人遭到逮捕。

“警方是否因涉案者身分而有所顾忌？”

辩称致力处理控引发恐慌

内政部长赛夫丁纳苏丁在昨日的国会书面答复中，详述警方对相关三宗案件所采取的行动。

针对8月28日霹州马华党部错挂国旗一事，赛夫丁表示怡保警区总部已录取口供，霹州马华代表在此期间作出说明。

他说，党部已即刻纠错，涉事负责人亦表达歉意并辞职，霹州马华主席马汉顺也向苏丹请罪并向全体国民道歉。

针对瓜拉登嘉楼市政厅所悬挂国旗缺少新月与十四角星一事，赛夫丁指称，此事源于“技术失误与天气因素，并非恶作剧或破坏行为”。

他表示，市政厅已即刻纠错并启动内部调查，且无人就此事报警。

至于柔州行政议员使用人工智能生成十八角星国旗一事，他表示，同样无人报警。

赛夫丁声称，《联邦宪法》第8条文所保障的法律平等原则，适用于所有案件的调查。

“基于此原则，不论涉案者背景或政治地位如何，凡违法者均须受查。”

他辩称，警方致力处理上述案件，可能引发公众恐慌、威胁国家安宁、破坏社会和谐。

斥把人民当傻子

对于赛夫丁的答复，林立迎并不买账，今日在社媒贴文抨击内政部避重就轻，“别把人民当傻子。”

“国会不是官员玩弄文字游戏、逃避责任的地方！”

“这种敷衍了事的答复是对人民的侮辱、玷污国会尊严，更是让国家蒙羞！”