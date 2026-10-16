公正党资深领袖哈山卡林向来温文尔雅却敢怒敢言，即使面对牵涉权贵的敏感课题，也以直言不讳著称。

他对触及王室与马来统治者的课题从不避讳；但他强调，外界切勿将其敢言误读为敌视君主制，反之他始终对王室怀抱崇高敬意。

哈山卡林是巴西古当国会议员，之前出任过柔佛公正党主席。他接受《当今大马》采访时直言：“我绝非反对君主制。”

他说：“我完全理解君主立宪制的概念。但体制若开始倒向君主专制或封建主义，则是我断然无法苟同的。”

对哈山卡林（上图）而言，尊崇立宪君主体制绝不意味着当王权的行使与自身理念相左时，必须选择噤声不语。

无论是批评前首相纳吉获特赦一事，抑或检视当今政府的改革实绩，他的这一鲜明立场皆显露无遗。

哈山卡林日前做客由《当今大马》新闻编辑伊斯瓦丽（Yiswaree Palansamy）与吉玛迪（Jimadie Shah Othman）主持的 KiniTV 播客节目《Explain Sikit, Kini!》，重申对特赦纳吉的保留态度。

纳吉因为担任首相期间挪用 SRC 国际公司4200万令吉资金，被裁定刑事失信、滥权与洗钱罪名成立，监禁12年，罚款2亿1000万令吉。

但上一任国家元首苏丹阿都拉在卸任前夕，给予纳吉特赦，把刑期减半至6年，并将罚款减至5000万令吉。随后，一份声称允准纳吉居家服刑的“附加谕令”更引爆了另一场法庭诉讼。

2025年12月，高庭裁定该附加谕令无效且无法执行，而纳吉虽然一度上诉，但随后在2026年4月撤回了申请。

上月，现任国家元首苏丹依布拉欣对纳吉施予有条件特赦，准许他在缴付5000万令吉罚款的前提下，以居家服刑方式服完剩余刑期。

微妙的平衡抉择

75岁的哈山卡林坦承，政府在应对这项棘手课题上面临进退两难的平衡难题。

“过往判例确立了特赦纯属国家元首的专属特权。

“政府不想落得公然忤逆王室的口实。这正是当权者的两难处境。”

然而，哈山卡林直言，自己秉笔直言毫无顾忌。

“我体谅政府的苦衷，但我并无这层包袱。我不在行政体制任职。”

“我的天职是对选民负责，坚守身为公正党与希盟国会议员的立身原则。”

哈山卡林透露，他也在国会下议院辩论国家元首施政御词时直陈民意，质疑贪腐罪成的政客权贵何以总获从轻发落。

“这些全白纸黑字记在国会议事录（Hansard）中。我开篇便尊称‘请殿下宽恕’（Ampun Tuanku）。我是在法律框架内恪尽职守，没有因此面对《煽动法令》下的调查。”

“我重申，我绝非反王室；但我永远会对任何滑向封建主义的苗头大声疾呼。”

询及如何看待首相安华同前首相马哈迪在应对王室作风上的异同，哈山卡林不愿直接评比二人。

尽管如此，他盛赞马哈迪是“最勇敢的首相”，因此他昔日掌政时毅然推动修宪设立特别法庭，开创审理王室成员的先河。

政府表现仅勉强及格

回顾昌明政府在第16届大选前兑现改革承诺的进展，哈山卡林仅给出了51分的勉强及格分。

“余下49%的承诺仍未兑现。这充其量不过是拿到下届大选入场券的有条件及格分。”

他特别点名扣留所死亡案、《2012年国家安全罪行（特别措施）法令》（Sosma）下的无审讯扣留，以及当局沿用《1948年煽动法令》的行径，认为这些领域亟须推行实质改革。

他补充，日前出炉的2027年财政预算案，将成为衡量安华领导威望的严峻考验。

“一旦选民摒弃这份财案，倒台的绝非仅是安华一人，整座政权都会跟着崩解，而公正党更将面临生死存亡之危。”

批评归批评，哈山卡林亦肯定政府在关照中低收入群体上所推出的惠民福利，包括慈悯促销计划、扩大 M40 群体的税收减免，以及将9000名合约医护人员转为永久编制。

“这说明当权者尚能虚怀纳谏。”

谈及希盟与巫统的结盟关系，哈山卡林认为，两党在联邦层面的联手纯是时势所趋，谈不上恒久的政治默契。

他剖析道：“一旦国会解散，巫统势必另谋出路，或自立门户，或重投‘国谐’等政治盟约。届时，希盟自然也就卸下了这个执政联盟的包袱。”



