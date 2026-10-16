行动党万津州议员巴巴来度与武吉加星州议员拉吉夫，表态支持雪州政府与土团党签署合作协议。

巴巴来度（Papparaidu Veraman）接受《当今大马》专访时指出，看待这项草拟中的信任与供应协议（CSA），着眼点应在政治稳定、良好施政与改善雪州民生。

“凡能促进政局稳定、让政府专心造福人民的举措，都值得认真考虑。”

“归根结底，政党合作不该计较一党之私，人民福祉与全州发展才是首要考量。”

“身为人民代议士，我们必须始终以雪州人民的利益为重。”

巴巴来度表示，若这份协议能稳定政局、强化施政且造福人民，便是一桩值得考虑的美事。

“无论何种政治安排，雪州人民都必须是最终的受惠者。”

令雪州政府更稳固

与此同时，拉吉夫（Rajiv Rishyakaran）受访时指出，雪州希盟目前坐拥32个州席，政权稳固；此外，执政阵营还有另外三名州议员相挺，即两名国阵议员与一名独立议员。

“如果土团党愿意承诺支持希盟，力挺阿米鲁丁继续担任州务大臣，何乐而不为？”

雪州土团党目前握有11个州议席，由阿兹敏领导，他也是反对党领袖。

若该党全体议员转而相挺，支持雪州政府的议员总数将达46人（占82%），远超跨过三分之二修宪门槛所需的38席。

询及土团党对希盟的支持会否超越这份协议、甚至延续至下届州选时，拉吉夫认为，此刻深究这些言之过早。

“雪州选举还有两年。与其现在琢磨这件事，不如先看大选的结果如何。”

他指的是雪州议会做满五年任期；本届州议会将在2028年9月19日自动解散。

《当今大马》日前报道，雪州政府与土团党已接近达成广泛共识，土团党未来或能在州政事务上发挥更大作用。

一旦这项信任与供应协议拍板落实，雪州大臣阿米鲁丁在议会坐拥超过三分之二的绝对优势。

作为交换条件，州政府将向土团党州议员发放与其他议员平等的选区拨款及相关福利。

受询及协议是否涵盖议员拨款时，土团党最高理事阿菲夫透露，双方的协商早已超出拨款范畴，土团党更希望能参与州政府决策，包括列席政府会议。



