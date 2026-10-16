雪州伊斯兰宗教局证实，已逮捕两名人士助查一宗涉及某政治人物昨天在八打灵县幽会的案件。

雪州伊斯兰宗教局（JAIS）主任莫哈末沙兹汉（Mohd Shahzihan bin Ahmad）今天发文告指出，两人是于昨日傍晚约6点被捕。

“两人被扣留，以协助调查一宗涉嫌触犯《1995年雪州伊斯兰刑事罪行法令》第29条文的案件。”

一旦罪成，涉案者可被罚款最高3000令吉、监禁最长两年，或两者兼施。

雪州伊斯兰宗教局在文告中没有透露两名被捕者的身份。

《当今大马》也暂不公布据称被捕的政治人物姓名，以等待当事人回应。

涉及某政党高层领袖

《Astro Awani》早前引述消息人士报道，一名44岁的某政党高层领袖涉嫌于昨天傍晚约6点在八打灵再也一处住所，跟一名女子幽会而被捕。

根据报道，雪州伊斯兰宗教局一支由五人组成的执法队伍进入有关住所后，发现该名政治人物与女子在屋内。

两人随后被带往位于沙亚南的雪州伊斯兰宗教局办公室，以办理相关手续。

雪州伊斯兰宗教局也在文告中劝告穆斯林，不应将任何人当作揣测、争论或诽谤的对象，以免羞辱他人。